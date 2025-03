Tunisie: Le pays booste ses projets pour l'Exposition Universelle 2025 à Osaka

Le Chef du gouvernement, Kamel Madouri, a présidé aujourd'hui, mardi 18 mars 2025, au Palais du gouvernement de la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré à la supervision de l'avancement des projets réalisés dans le cadre de la coopération internationale et financière, ainsi qu'aux préparatifs de la Tunisie pour sa participation à l'Exposition Universelle 2025, qui se tiendra à Osaka-Kansai, au Japon.

Dans son discours d'ouverture, le Chef du gouvernement a souligné l'importance de stimuler les projets réalisés dans le cadre de la coopération financière internationale et de renforcer les partenariats multilatéraux, conformément à l'appel du président de la République pour l'année 2025 placée sous le signe de "Renforcer le travail multilatéral et soutenir la coopération avec le système des Nations Unies". Madouri a insisté sur la nécessité de mobiliser les ressources disponibles et de diversifier les partenaires pour atteindre les objectifs de développement, tout en respectant les priorités et les principes de souveraineté nationale.

Le Chef du gouvernement a également précisé que la Tunisie travaille activement à définir les secteurs et projets prioritaires, en veillant à un suivi rigoureux des taux d'exécution des projets financés dans le cadre de la coopération internationale. Il a souligné que la mise en oeuvre de projets de grande envergure doit se faire en respectant les exigences techniques et organisationnelles pour éviter toute obstruction et les coûts supplémentaires associés à de possibles retards.

Préparation de la Tunisie pour l'exposition universelle 2025

Dans le cadre de la participation de la Tunisie à l'Exposition Universelle 2025, Madouri a mis l'accent sur l'importance de promouvoir la destination tunisienne à l'échelle mondiale. Il a rappelé que cette exposition, qui se déroulera du 13 avril au 13 octobre 2025 sous le thème "Innover pour améliorer la vie des communautés", est une occasion unique pour la Tunisie de mettre en valeur son héritage culturel, scientifique et ses potentialités.

Le Chef du gouvernement a assuré que tous les moyens logistiques, techniques et financiers ont été mobilisés pour garantir une participation à la hauteur de cet événement international, en ligne avec les objectifs de développement durable 2030. La participation tunisienne sera marquée par une présentation du pays alliant tradition et innovation, avec un accent particulier sur le partenariat dans les domaines des sciences, de la technologie et de l'innovation.

Bilan des projets de coopération internationale et suivi des financements

Pour sa part, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présenté un bilan détaillé de la coopération internationale et des financements alloués, soulignant une augmentation significative des crédits exécutés en 2024, atteignant 45 % contre 38 % en 2023. Cette évolution est attribuée à l'activation de nouvelles procédures, notamment le décret n° 497 de 2024 et la circulaire n° 27 de 2024, qui ont permis d'accélérer la réalisation des projets d'investissement.

Pour sa part, Samir Abid, ministre du Commerce et du Développement des Exportations, a présenté les préparatifs de la Tunisie pour l'Exposition Universelle 2025. Il a indiqué que les travaux préparatoires avaient commencé dès 2024, avec des activités médiatiques et des échanges avec les organisateurs japonais. Le thème de la participation tunisienne sera centré sur "Le partenariat dans les domaines de l'innovation, des sciences et des technologies". Le ministre a également souligné que plusieurs accords-cadres ont été signés avec des structures publiques et des organisations nationales, et que l'organisation logistique pour le succès de l'événement est bien en place.

En conclusion, le conseil a recommandé de poursuivre la mise en oeuvre des procédures nécessaires pour garantir le succès de la participation tunisienne à l'Exposition Universelle 2025, tout en assurant un suivi rigoureux de l'exécution des projets de coopération internationale et en renforçant la coordination entre toutes les parties prenantes.