Tunisie: Renforcement des liens diplomatiques - Mohamed Ali Nafti et Thérèse Kayikwamba Wagner échangent sur la situation en RDC

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a eu, le 18 mars 2025, un entretien téléphonique avec son homologue congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie.

Lors de cet échange, Nafti a exprimé la pleine solidarité de la Tunisie avec la République Démocratique du Congo dans ces circonstances difficiles, réaffirmant l'attachement de la Tunisie au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Il a également souligné l'importance de parvenir à une solution politique au conflit dans l'Est du Congo, permettant de préserver la vie des civils innocents et de mettre fin aux souffrances du peuple congolais.

Cet entretien a également été l'occasion pour les deux ministres d'exprimer leur satisfaction quant au niveau de coopération bilatérale entre les deux pays. Ils ont insisté sur l'importance d'intensifier les efforts pour bien préparer les prochaines échéances bilatérales. En outre, ils ont convenu de renforcer la concertation et la coordination sur les principales questions régionales et internationales, ainsi que de se soutenir mutuellement pour les candidatures respectives des deux pays à des postes internationaux, régionaux et au sein des Nations Unies.