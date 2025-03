Sénégal: BRVM - Légère hausse de 2,695 milliards FCFA de la capitalisation boursière globale ce mardi 18 mars 2025.

La capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une légère hausse de 2,695 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 18 mars 2025.

Cette capitalisation globale est passée de 21 488,615 milliards FCFA la veille à 21 491,31 milliards de FCFA ce mardi 18 mars 2025. Cette hausse est occasionnée par la capitalisation du marché des actions qui s'est accrue de 12,695 milliards FCFA avec une réalisation de 10 967,598 milliards FCFA contre 10 954,903 milliards FCFA le lundi 17 mars 2025. Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est, pour la seconde journée consécutive, restée stationnaire à 10 533,712 milliards FCFA.

La valeur totale des transactions a fait un plongeon, passant de 1,161 milliard FCFA la veille à 308,230 millions FCFA ce mardi 18 mars 2025.

L'indice composite est en hausse de 0,12% à 292,42 points contre 292,08 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a progressé de 0,11% à 147,09 points contre 146,93 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en baisse de 0,07% à 123,36 points contre à 123,45 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Côte d'Ivoire (plus 5,94% à 11 500 FCFA) BOA Niger (plus 4,81% à 3 050 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 2,50% à 615 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 2,27% à 9 000 FCFA) et BOA Sénégal (plus 2,21% à 3 475 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les SICOR Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 3 380 FCFA), Uniwax Côte D'Ivoire (moins 6,02% à 390 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,80% à 650 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire (moins 4,09% à 1 995 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 3 300 FCFA).