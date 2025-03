Sénégal: Médinatoul Dieylani - Soutien à l'infirmité dans la région de Kaolack - Plus d'une centaine de fauteuils roulants distribués aux personnes handicapées

L'édition 2025 de la Ziarra annuelle de Médinatoul Dieylani, dernier village fondé par Feu Samba Diallo Mouhidine et situé à quelques kilomètres de Sagne Bambara, sur les berges du fleuve Saloum, a vu l'essentielle de ses activités consacré à la lutte contre la pauvreté. Mieux le soutien aux personnes en situation de handicap et qui peinent à se déplacer. Ainsi, pour cette année, Cheikh Ibrahima Mouhidine Diallo a offert un lot de 120 fauteuils roulants aux personnes handicapés de la région de Kaolack et invité les personnes valides à toujours prêter main forte à cette frange vulnérable de la population pour son épanouissement.

Cette rencontre à laquelle ont participé plusieurs dizaines de milliers de personnes a ainsi été une occasion pour le jeune Khalife de Médinatoul Dieylani de revenir largement sur l'importance et l'attention particulière que la religion musulmane a toujours porté aux citoyens en situation de handicap. Ce que d'ailleurs, selon le religieux, aucune religion au monde n'a égalé. Pour lui "si le Tout Puissant arrive à mettre 6666 versets à la disposition du monde, tous axés sur le handicap, Dieu n'a pas ignoré les personnes vivant avec un handicap. Surtout quand ces personnes foncent droit vers leur foi, elles ont toujours la grâce et la protection de leur créateur".

Et pour le démontrer, le Khalife de Médinatoul Dieylani a pris l'exemple d'Abdoulaye Ibn Makhtoum, un fervent muezzin de l'époque de Bilal. Il était une personne handicapée visuelle, mais jouissait d'un amour profond pour sa religion et vis-à-vis du Prophète Mohammed (PSL). Ce qui, du coup, avait poussé le Prophète (PSL) à lui confier toutes les responsabilités liées à la gouvernance islamique à Médine.

Pour Cheikh Ibrahim Mouhidine Diallo, "cette journée, son père, l'illustre Samba Diallo Mouhidine, l'a héritée du Khalife Oumar. Lui qui organisait exclusivement cette journée pour honorer les personnes handicapées et leur restituer tous les droits de Dieu". Le guide de Médinatoul Dieylani, en ce qui concerne cette sensibilité sociale, a davantage invité les citoyens sénégalais, "les fortunés et non fortunés, à avoir plus de compassion pour les personnes handicapées, à les soutenir pour que demain ils figurent parmi les personnes qui recevront les récompenses divines".