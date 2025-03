Madagascar: Journée Internationale de la Francophonie - Des jeunes récompensés pour leur maîtrise du français

À l'approche de la Journée internationale de la Francophonie, célébrée le 20 mars, Madagascar met à l'honneur la langue française à travers une série d'événements culturels.

Dans le cadre de cette célébration, le ministère de la Communication et de la Culture, en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), valorise la diversité et la richesse de la langue française. L'objectif est de promouvoir la culture, d'encourager l'engagement des jeunes et de renforcer les liens au sein de la communauté francophone.

Hier, la remise des prix aux lauréats des concours organisés à cette occasion s'est tenue à la Bibliothèque nationale d'Anosy. Les gagnants ont été récompensés par des tablettes, des jeux éducatifs et des attestations, des prix destinés à encourager leur apprentissage et leur développement personnel.

«Les jeunes représentent la majorité de la population malgache. Il est donc essentiel de leur offrir des opportunités d'apprendre et de s'engager», a déclaré la ministre de la Communication et de la Culture, Mara Volamiranty Donna. Elle a également souligné l'importance des 27 Centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC) répartis dans 17 régions, qui contribuent activement à la promotion de la lecture et de la numérisation auprès des jeunes Malgaches.

Pour clôturer ces festivités, une journée spéciale est prévue le 20 mars, en partenariat avec l'OIF. L'événement mettra l'accent sur l'éducation et la culture, tout en renforçant la coopération entre l'organisation et Madagascar. « Cette journée est aussi une occasion de célébrer notre engagement commun pour l'éducation, la culture et la jeunesse », a souligné Georges Nakseu Nguefang, représentant de l'OIF.

Des jeunes talentueux mis en lumière

Le concours de lecture et d'écriture a réuni des participants issus des centres Avoko Faravohitra, Graines de Bitume, Manaode et des CLAC. Il a permis aux jeunes d'exprimer leur créativité et leur talent littéraire.

Le célèbre jeu télévisé «Questions pour un champion», adapté pour l'événement, a captivé les usagers des CLAC, offrant un défi intellectuel stimulant. La poésie a également occupé une place centrale dans cette célébration, avec un concours réunissant des lycéens du LMA et de Jules Ferry.

Sous le thème «Je m'éduque, donc j'agis», leurs poèmes ont illustré les préoccupations des jeunes générations face à l'éducation et à l'engagement citoyen.

En parallèle, une exposition retraçant les actions et missions de l'OIF à Madagascar a été présentée. Elle a permis d'illustrer l'impact de l'organisation sur le développement de la culture et de l'éducation dans le pays.