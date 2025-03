Soudan: Wali de Kassala loue les interventions des organisations turques dans les affaires humanitaires soudanaises

Kassala — Le gouverneur de Kassala Maj-Gen Al-Sadiq Mohamed al-Azraq a salué les interventions importantes et témoins de diverses organisations turques dans les affaires humaines soudanaises et les diverses questions du pays. Il a indiqué que les relations soudano-turc sont des relations distinguées et à tous les niveaux.

C'était lors de sa réunion mardi avec le directeur des projets étrangers Omida Kushina et le partenaire national de l'organisation représenté par l'Organisation Rawahil pour le Développement en présence du commissaire de l'aide humanitaire dans l'État, Idris Ali Muhammad.

Au cours de la réunion, M. Kushina a présenté une illumination complète sur les activités menées par l'organisation et les efforts qui ont eu lieu au service du déplacé dans les aspects de la santé et des secours au cours de la dernière période. Indiquant que l'organisation a distribué le Ramadan aide dans un certain nombre de domaines et de localités de l'État de Khartoum, ainsi que l'État de Kassala.

Le gouverneur a apprécié les efforts de l'organisation turque et leurs partenaires des organisations nationales, en particulier sur les problèmes de déplacement dans l'État. Il a souligné la volonté de l'État de coopérer avec l'organisation, concernant les priorités de l'État représentées dans la fourniture d'eau par la construction de stations d'eau et la contribution à des programmes de retour volontaire en possédant des projets pour les citoyens afin qu'ils puissent retourner dans leurs régions.