Sénégal: Kaolack/ projet ' vieillir' et prise en charge des personnes âgées vih - La formation des acteurs prend une dimension communautaire

Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le Centre régional de la recherche et la formation à la prise en charge clinique de Fann (Crcf) et ses partenaires italiens ont terminé, en fin de semaine, un séminaire de trois (3) jours de préparation, mieux de transmission aux acteurs communautaires les fondamentaux des premières actions à mener en termes de prise en charge au niveau local. Au-delà, des médecins et agents supérieurs de santé, mobilisés pour le traitement d'un certain nombre de maladies chroniques cibles, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète et le cancer, présentés par les personnes âgées de plus de 50 ans vivant ou non avec le VIH.

Ce travail regroupait les agents proches des populations, (Asc) " Badjanu Gox" pour préparer ces derniers à la prise en charge au niveau familial ou communautaire grâce à des techniques simples d'intervention. Ces acteurs ont été en effet formés pendant toute la durée des travaux en soins primaires, efficaces et simples pour l'hypertension artérielle et en techniques de dépistage du col de l'utérus. Et ceci, pour les doter d'aspects scientifiques qu'ils seront capables d'utiliser avant même le transfert des patients à l'hôpital. Selon le Dr Ibrahima Thiam, chef de service du département de cardiologie de Kaolack, " l' hypertension artérielle est devenue un problème de santé publique. Au moins, un cas se présente toujours dans chaque concession.

Cette maladie se présente parfois par des accidents vasculaires cérébraux (Avc), les crises cardiaques répétées et d'autres cas d'amputation de membres. Même si au niveau des services de cardiologie de l'hôpital régional, les statistiques n'existent pas, 66 % des personnes consultées souffrent de l'hypertension artérielle. Maguette Ndiaye, chef de la division de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles (IST), estime par contre que « ce projet est venu accompagner les méthodes classiques de prise en charge des personnes âgées de 50 ans et souffrant de Sida et celle de l'ensemble des comorbidités.

Pendant longtemps, nous avons travaillé sans prendre comme des autres comorbidités, Ce que nous avons décidé de changer avec le projet « Vieillir » qui a choisi Kaolack pour son statut de ville-carrefour exposée à tous les facteurs de vulnérabilité par rapport aux maladies chroniques, mais surtout de son histoire car il faut aussi se rappeler que l'initiative Serve a été démarré dans la région de Kaolack en 98 ».