Ile Maurice: Safe City - Un projet à plusieurs milliards sous le feu des critiques

Le projet Safe City, lancé en décembre 2017 et opérationnel depuis août 2019, continue de faire débat à Maurice. Avec un coût estimé à Rs 21 milliards, ce projet de vidéosurveillance à grande échelle, financé sous forme de contrat de location opérationnelle sur 20 ans, soulève des interrogations quant à son efficacité et à son utilisation.

Le projet Safe City repose sur plusieurs infrastructures visant à améliorer la sécurité publique, dont 4 000 caméras de vidéosurveillance, 300 caméras de surveillance de la circulation, neuf centres de commande et de contrôle, un système de gestion des interventions d'urgence et un système de communication radio. C'est la réponse fournie à la question d'Ashley Ramdass.

Il revient que sa mise en oeuvre a été confiée à Mauritius Telecom, qui a sous-traité une partie des travaux à cinq entreprises : Huawei Technologies (Mauritius) Co Ltd, Teleconvergence Infosystems Mauritius Ltd, Rod Oto Ltd, Powersure Ltd et MEP Engineering Ltd. Le Premier ministre a souligné qu'il y avait des dysfonctionnements inexpliqués des caméras dans certaines zones stratégiques, comme dans l'affaire Kistnen. Il envisage qu'une évaluation indépendante du projet Safe City soit faite.