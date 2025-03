Ile Maurice: Deux passagères mexicaines interceptées à l'aéroport

Une saisie importante de drogue a eu lieu à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam, le 14 mars. Elle a été réalisée par la Customer Anti-Narcotics Section de la Mauritius Revenue Authority lors d'un contrôle de routine. Les autorités ont intercepté deux passagères mexicaines en provenance de Dubaï, Patricia Lara Montoya et Merari Soto Romano, et ont découvert un total de 27,15 kg de cannabis, d'une valeur estimée à Rs 32 millions. En plus de la drogue saisie, les autorités ont trouvé des sommes d'argent, soit USD 2 094 (environ Rs 89 500) pour Montoya et USD 2 260 (environ Rs 95 000) pour Soto, ce qui pourrait suggérer un lien avec un trafic international de stupéfiants.

Les deux suspectes avaient l'intention de séjourner dans une villa à Grand-Gaube, un lieu calme et isolé du nord de l'île, ce qui leur aurait facilité un séjour sans être aperçues. Cependant, leurs bagages ont attiré l'attention des officiers lors du passage au scanner, révélant des anomalies. Après une inspection physique approfondie, 46 sachets plastiques contenant des feuilles séchées et compressées ont été découverts. Un test présomptif et une analyse ont confirmé la présence de cannabis. Les sachets étaient répartis en deux lots de 23 sachets chacun, pesant respectivement 13,57 kg et 13,58 kg.

À la suite de cette découverte, les deux passagères ont été immédiatement remises aux policiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de l'aéroport pour une enquête approfondie. Une opération de livraison contrôlée a été mise en place sous la supervision de l'ADSU, mais elle a dû être suspendue après l'échec des tentatives de poursuivre l'opération, faute de nouvelles informations. Les autorités poursuivent leur enquête pour identifier d'autres membres du réseau et démanteler ce trafic de drogue international. Leurs téléphones portables ont été saisis pour la vérification de leur contact local par l'IT Unit de la police.

