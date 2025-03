Ile Maurice: Volley-ball / Kevin Abdounourou - « Il faut mettre en avant l'esprit sportif »

Élu à la présidence de la zone 7 de la Confédération Africaine de Volley-Ball (CAVB) en août 2024, Kevin Abdounourou aura connu un premier Championnat des clubs des plus mouvementés. Mais le Comorien a joué la carte de l'apaisement car pour lui, le plus important était que règne l'esprit sportif.

La reprogrammation des matches entre Port-Louis Fire Star et Tampon Gecko Volley et Club Sportif de Pamplemousses et Saint-Denis Olympique Olympique VB ont été rejoués trois jours après que les équipes réunionnaises eurent été déclarées perdantes par forfait.

«Le comité de contrôle a jugé normal de rejouer les matches en question. On peut dire qu'il a eu raison ou non mais il faut voir le contexte. Et le contexte, c'est qu'il y a eu un cyclone qui a dévasté La Réunion. Tout le monde le sait. Il y a eu des pertes humaines et de gros dégâts matériels. On appelle cela un cas de force majeure. Ce n'est pas de leur faute si les deux équipes sont arrivées en retard. Leur aéroport était fermé et les vols ont été décalés. Les équipes se donnent à fond pour gagner mais il y a aussi l'esprit sportif, il y a le fair-play. Il faut mettre en avant cela. L'équité est important dans notre sport. Les équipes de La Réunion auraient pu choisir de ne pas venir en disant qu'ils ont été touchées par le cyclone. Mais elles ont choisi de venir participer à la fête du volley-ball qui a lieu une fois par an. Même la FIVB (fédération internationale) a compris qu'il fallait rejouer les matches», a déclaré Kevin Abdounourou.

Et d'ajouter : «Je dis bravo aux deux équipes mauriciennes qui ont accepté de venir jouer les matches qui avaient été reprogrammés. Pour les joueurs, ce n'était pas facile. Ils ont fait l'effort de venir. Je dis bravo également aux dirigeants d'avoir joué le jeu du fair-play. Je leur dis merci au nom de la zone 7.»

Toutefois, cette polémique inutile aurait été évitée si le comité de contrôle avait programmé les deux matches le lundi 3 mars au lieu dimanche 2, jour de l'arrivée des joueurs du SDOVB et du Tampon Gecko Volley.

Par ailleurs, le dirigeant comorien tient à ce que les vainqueurs du tournoi représentent la région océan Indien aux Championnats d'Afrique des clubs. La compétition féminine aura lieu du 1er au 14 avril au Nigeria alors que le tournoi masculin est prévu du 17 au 30 avril en Libye. «L'objectif n'est pas de rester dans la zone et jouer entre nous. Il faut que les équipes nous représentent au niveau africain. Si on n'y participe pas, on ne va pas connaître ce niveau-là et on restera toujours en retrait. Si on ne participe pas, on n'aura jamais des représentants de l'océan Indien champions au niveau continental», a-t-il fait ressortir même s'il reconnaît que se déplacer en Afrique est onéreux et que le voyage est long. «Il faut faire la promotion de notre sport et trouver des partenaires privés parce que ce ne sont pas les gouvernements qui vont aider à ce niveau», reconnaît celui qui est aussi président de la fédération comorienne de volley-ball.

Les équipes mauriciennes pas à la hauteur

Sur le plan purement sportif, La Réunion a de nouveau dominé les débats avec trois représentants sur quatre en finales. En féminin, les deux finalistes étaient issus de l'île soeur - Tampon Gecko Volley et Saint-Denis Olympique VB - tandis que chez les hommes on retrouvait le Tampon Gecko Volley face aux Malgaches de la Gendarmerie Nationale.

Les équipes mauriciennes n'ont pas été à la hauteur des espérances. Le Quatre-Bornes VBC était annoncé parmi les favoris en féminin mais s'est incliné contre toute attente en quart de finale avant de prendre la cinquième place au final. L'une de principales raisons de cet échec est le manque de frottement international. Ne trouvant pas d'adversaire à sa taille au niveau local et n'ayant pas pris part à l'édition 2024 du CCZ7, les protégées de l'entraîneur Sanjeev Jundoosing manquaient de rythme. Il est un fait aussi que les cadres de l'équipe ont beaucoup donné ces dernières années et qu'un rajeunissement est nécessaire.

Le constat n'est pas reluisant non plus du coté du Faucon Flacq Camp Ithier VBC qui court derrière le sacre dans cette compétition indianocéanique depuis une quinzaine d'années. L'équipe entraînée par Deepak Aungnoo a elle aussi échoué au stade des quarts de finale. Les champions de Maurice du faire avec un effectif limité alors que certains joueurs n'ont pas évolué à leur niveau habituel. Il est essentiel de se poser les bonnes questions et trouver des solutions pour mettre un frein à ce déclin.

Dans toute cette grisaille, heureusement qu'un rayon de soleil est venu de Rodrigues. En effet, l'équipe masculine d'Oranges Club Sportif d'Amitié qui découvrait le tournoi pour l'occasion, a pris une encourageante quatrième place après avoir livré un duel intéressant contre les futurs vainqueurs tamponnais en demi-finale.

Les distinctions individuelles

Hommes

Most Valuable Player : Maxime Guermeur(Tampon Gecko Volley)

Meilleur passeur : Raphaël Guermeur (Tampon Gecko Volley)

Meilleur attaquant :Nirina Benahy Tolojanahary (Gendarmerie Nationale)

Meilleur contreur : Judicael Ramamonjisoa (Gendarmerie Nationale)

Meilleur libero : Victor Castori (Saint-Denis Olympique VB)

Meilleur pointu : Fabien Vergoz (Saint-Denis Olympique VB)

Meilleur serveur : Valdo Adansikou (Tampon Gecko Volley)

Dames

Most Valuable Player : Coralie Numa (Tampon Gecko Volley)

Meilleure libero : Natacha Guermeur (Tampon Gecko Volley)

Meilleure pointue : Angélique Adeline (City Ladies)

Meilleure attaquante : Joanita Latour (Saint-Denis Olympique VB)

Meilleure serveuse : Joanita Latour (Saint-Denis Olympique VB)

Meilleure passeuse : Jane Wairimu (City Ladies)

Meilleure contreuse : Eugénie Razanabelo (Tampon Gecko Volley)

Classement des équipes

Masculin

Tampon Gecko Volley (Réunion), Gendarmerie Nationale (Madagascar), Saint-Denis Olympique VB (Réunion), Oranges Club sportif d'Amitié (Rodrigues), Faucon Flacq Camp Ithier VBC (Maurice), Quatre-Bornes VBC (Maurice), VC M'Tsapere (Mayotte), VBC St Denis (Réunion), Port-Louis Fire Star (Maurice), VBC St Leu (Réunion), CS Pamplemousses (Maurice), Zamfi Mtsamboro Club (Mayotte), Neo Boyz (Seychelles), 14. VC Vahibe (Mayotte)

Féminin