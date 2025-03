Ile Maurice: Construction d'une nouvelle tour aérienne - Le surcoût du projet exposé

Le projet de construction de la nouvelle tour de contrôle à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam traverse de nombreux obstacles depuis son lancement en 2012. Entre retards administratifs, surcoûts et changements réglementaires, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a fait un survol de ces différents problèmes suite à une question posée par le député Roshan Jhummun.

Lancé en 2012, ce n'est qu'en 2018, après la clôture des soumissions, que le projet est donné au consortium JV PADCO-ENDEM. C'est ce dernier qui obtient le contrat en mai 2018 pour un montant de Rs 621 millions, TVA incluse. Plusieurs problèmes surviennent et la pandémie de Covid-19 vient stopper les travaux entre mars et juin 2020. Peu après, en juillet 2020, le groupe est placé en administration volontaire et abandonne le chantier en août. En conséquence, le contrat est résilié en décembre 2020.

En juin 2021, Airports of Mauritius Ltd (AML) lance une nouvelle évaluation indépendante pour estimer les travaux restants. Selon Chuttur & Partners Ltd, il faudrait désormais Rs 827 millions pour achever le projet, soit une hausse de Rs 206 millions par rapport à l'estimation initiale. Le conseil d'administration d'AML décide alors de solliciter Hyvec-Stefanutti Stocks JV. Cependant, le processus d'appel d'offres est annulé en août 2022 après consultation avec le Procurement Policy Office et le bureau de l'Attorney General, en raison du non-respect des règles de passation des marchés publics. Toutefois, en décembre 2022, une modification de la loi exempte AML de l'application de la Public Procurement Act, permettant ainsi à l'organisme d'utiliser ses propres procédures internes pour achever les travaux.

En juillet 2022, l'estimation des coûts est revue à Rs 910 millions, avant d'être réévaluée à Rs 1,296 milliard, soit une augmentation de 64 % par rapport au budget initial. En décembre 2023, le gouvernement donne finalement son aval pour qu'Airport Holdings Ltd finance le projet en combinant un prêt bancaire et ses fonds propres. En février 2024, un nouvel appel d'offres pour la préqualification des entrepreneurs est lancé. Et c'est Hyvec-Stefanutti Control Tower JV qui est retenue, avec une soumission finale de Rs 1,325 milliard (hors TVA).

À ce jour, l'état d'avancement du projet est de 35 %, soit exactement le même qu'en décembre 2020. Aucune avancée supplémentaire n'a été enregistrée depuis et l'infrastructure existante continue de se dégrader, nécessitant ainsi des financements publics supplémentaires pour être achevée. De plus, en février 2025, le comité des appels d'offres d'AML a recommandé de rejeter l'offre de Hyvec-Stefanutti Control Tower JV, jugeant son prix excessif, avec un dépassement de 45,81 % par rapport aux estimations. Donc, AML a déjà déboursé Rs 322,2 millions (hors TVA) dans ce projet, sans qu'aucun résultat concret ne soit visible. Si un nouveau contrat venait à être attribué, la durée estimée des travaux serait d'environ 19 mois.