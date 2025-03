Angola: L'UNICEF reconnaît les efforts du pays pour protéger les droits des enfants

Cazenga — La représentante du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (Unicef), Ana Patrícia Jaco, a salué mardi, à Luanda, les politiques mises en oeuvre par l'Exécutif angolais visant à mettre en oeuvre les conventions internationales sur les droits de l'enfant.

Intervenant lors des 3e Journées Techniques et Scientifiques du Cours de Droit à l'Université Technique d'Angola (UTANGA), Ana Patrícia Jaco a rappelé que l'Angola a ratifié en 1990 la Convention relative aux Droits de l'Enfant et que les progrès réalisés dans plusieurs domaines sont visibles, comme l'augmentation de la couverture d'enregistrement des naissances, l'accès à l'éducation, l'investissement dans l'acquisition de vaccins, ainsi que les campagnes pour éradiquer le mariage des enfants et les grossesses chez les adolescentes.

"La Convention relative aux droits de l'enfant est l'instrument des droits de l'homme le plus accepté dans l'histoire universelle, signé par presque tous les pays du monde. C'est un traité qui vise à protéger les enfants et les adolescents", a-t-elle souligné.

Ana Patrícia Jaco a également salué l'attention accordée par le Gouvernement angolais à la lutte contre la fuite de paternité et contre les cas de maltraitance des enfants.

À son tour, le doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Sociales de l'UTANGA, Osvaldo Mboco, a encouragé l'Exécutif à continuer à travailler pour garantir le droit des mineurs à une éducation de qualité, afin qu'ils puissent apprendre et comprendre la valeur de la liberté et de la citoyenneté pour construire un avenir meilleur.

"Ces jours sont une occasion d'approfondir les connaissances sur les engagements visant à construire un avenir où chaque enfant angolais puisse grandir sans peur et plein d'espoir", a-t-il ajouté.

Sous le thème « Garantir les droits, lutter contre les abus, engagement envers les enfants de l'Angola », l'événement abordera pendant deux jours des sujets liés à la Convention internationale des droits de l'enfant, le rôle de la législation et des institutions dans la défense des droits de l'enfant, le rôle de l'INAC dans la défense des droits des mineurs, entre autres.