Congo-Kinshasa: Appel à l'unité nationale pour contrer les ambitions du Rwanda via le l'AFC-M23

De plus en voix de voix s'élèvent pour appeler les Congolais à rester solidaires et unis pour faire bloc à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23.

Selon certains ténors de l'opposition et de la société civile, tous les congolais de quelque bord que ce soit doivent se ranger derrière le chef de l'Etat et son gouvernement pour barrer la route aux ambitions hégémonistes et belliqueuses du Rwanda sous couvert à ce jour de l'AFC - M23.

Pour une certaine opinion, il est certes vrai qu'à l'interne, la RDC est confrontée à des défis majeurs de bonne gouvernance et de cohésion nationale mais cela ne peut en aucun cas justifier une solution par voie de guerre avec toutes ses conséquences sur le plan social et humanitaire plus précisément dans la partie Est de la RDC.

On estime actuellement à environ 10 millions des victimes enregistrées à la suite de la persistance de l'insécurité dans l'Est de la RDC depuis trois décennies sans compter des millions des déplacés.

D'aucuns pensent également que les congolais ont intérêt à taire leurs divergences internes au regard des résultats enregistrés depuis quelques mois par la RDC sur le plan diplomatique avec notamment le vote à l'unanimité le 21 février dernier par le conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2773 qui condamne le Rwanda pour son soutien au M23 dans l'Est de la RDC, réclame le retrait immédiat de ses troupes et la cessation des hostilités et invitant toutes les parties prenantes au conflit à un cessez le feu, aussi de la relance des processus de Luanda et de Nairobi, et qui par ailleurs soutient les processus de paix de Luanda et de Nairobi .