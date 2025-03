Cameroun: Depuis 25 ans, le téléphone sonne, un investissement orange qui a changé les habitudes au pays

Il est sorti des fonts baptismaux sous le nom commercial de Mobilis. C'était au cours de l'année 2000. Orange Cameroun célèbre ses 25 ans d'empreinte socio-économique au Cameroun.

Février de l'an 2000, c'était l'ère du temps, le passage d'un siècle à un autre, la révolution du numérique. Il fallait entrer dans le village planétaire. Mobilis est arrivé, une société de téléphonie mobile à la pointe de la technologie. Avec la téléphone portable et la carte de chargement joker pour connecter les abonnés les uns aux autres. La communication par téléphone est rentrée dans les moeurs.

25 ans après, Orange est là et affiche ses engagements de connecter davantage les populations au monde digital. Donner des possibilités de réussite aux jeunes par la promotion d'une éducation de qualité pour tous. Une niche d'emploi qui lutte pour la réduction de la fracture numérique et l'égalité de genre.

Pour joindre la parole à l'acte, Orange Douala, la capitale économique du Cameroun s'est ouverte au grand public à travers la presse en présentant ses installations. Notamment le Data center de Makeppe, un véritable laboratoire de traitement de la connectivité pour un réseau de qualité. On est plutôt flatté de savoir que « 76,5 millions d'appels sont traités sur le réseau au quotidien. Plus de 3000 sites sont déployés dans le réseau. Avec plus de 12 millions d'abonnés, plus de 90% du territoire est couvert en 3G/4G »

Mais aussi Orange Digital Center situé dans le quartier d'affaire d'Akwa qui offre des milliers d'opportunités d'emplois grâce au numérique. Ici, on confesse que « Nous formons gratuitement les jeunes aux nouvelles expertises et compétences pour leur offrir une meilleure chance d'employabilité » Avec des programmes exclusifs et accessibles gratuitement les Digital Center pour des challenges nationaux et internationaux qui permettent de faire emerger et accompagner les jeunes.

Au finish, 25 ans après, Orange Cameroun c'est un impact économique considérable avec 16 milliards de coût d'investissement, 20 petites et moyennes entreprises mobilisées, plus de 500 Camerounais employés. Et pour l'avenir, un engagement dans la formation des métiers du numérique pour faire le pont entre les générations.