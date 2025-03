Cameroun: Collectif d'avocats Parfait Mbvoum - Défense des droits humains et liberté d'expression au pays

Le Collectif d'Avocats Parfait Mbvoum a récemment vu le jour pour défendre les droits de Mbvoum Mbvoum Aloys Parfait, un citoyen camerounais actuellement sous enquête par le Groupement de Gendarmerie Territoriale de Yaoundé. Cette initiative bénévole vise à garantir que les droits fondamentaux de M. Parfait, notamment sa liberté d'expression, soient respectés conformément à la Constitution camerounaise et aux instruments internationaux ratifiés par le Cameroun.

L'affaire remonte au 9 mars 2025, lorsque M. Parfait a participé à l'émission "Libre Expression" sur la chaîne Info TV. Au cours de cette émission, il a déclaré que "la BAS était une chance pour le Cameroun", reprenant également des propos de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, selon lesquels "lorsque les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires". M. Parfait a précisé que la BAS est une organisation légale, disposant de tous les documents requis.

Le Collectif, composé des avocats Kengne Fabien, Mustapha Ngouana et Dorcas Mirette Nkongme, rappelle que les propos incriminés ont été tenus dans le cadre de l'exercice de la liberté d'expression, un droit constitutionnel et internationalement reconnu. Le Cameroun a ratifié plusieurs instruments internationaux, dont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte International Relatif aux Droits Civiques et Politiques et la Charte Africaine des Droits de l'Homme. Ces textes interdisent clairement aux tribunaux militaires de juger des civils, comme c'est le cas pour M. Parfait.

Conformément à l'article 45 de la Constitution camerounaise et à l'article 2 du Code Pénal, les conventions internationales ont une primauté sur les lois nationales. La jurisprudence de la Cour Suprême camerounaise confirme cette primauté, renforçant ainsi la position du Collectif. De plus, l'avis N° A/HRC/WGAD/2022/63 du Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire des Nations Unies, rendu public le 4 novembre 2022, a déclaré arbitraire la détention de militants politiques jugés par des tribunaux militaires en 2019. Ce précédent renforce la légitimité de la défense de M. Parfait.

Le Collectif d'Avocats Parfait Mbvoum appelle à la mobilisation de toutes les personnes et organisations défenseuses des droits de l'homme pour soutenir cette cause. Cette initiative souligne l'importance de protéger les droits civiques et politiques des citoyens, en particulier dans un contexte où la liberté d'expression est souvent mise à mal.

En conclusion, le Collectif d'Avocats Parfait Mbvoum représente un espoir pour la défense des droits humains au Cameroun. Son engagement bénévole et son respect des normes internationales montrent que la justice et la liberté d'expression peuvent prévaloir, même dans les situations les plus complexes.