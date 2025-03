Congo-Brazzaville: Élargir la coopération dans plusieurs domaines

Arrivé à Brazzaville le 17 mars dans le cadre de la célébration des 60 ans d'établissement des relations diplomatiques entre le Congo et Cuba, le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, qui a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'ancien président congolais, Marien Ngouabi, a souligné la nécessité d'élargir la coopération dans les domaines de la technologie, de la culture, du tourisme, du sport, de la défense et de l'énergie.

Le Congo et Cuba entretiennent des relations diplomatiques depuis 1964. Manuel Marrero Cruz a, en effet, eu un tête-à-tête avec son homologue congolais, Anatole Collinet Makosso, avant de se retrouver en séance de travail en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Il a salué l'excellence des relations entre les deux pays depuis les présidents Marien Ngouabi et Fidèle Castro qui ont, selon lui, encouragé depuis 1965 la coopération en matière de santé et dans d'autres domaines. « Plus de 50% des jeunes que Cuba a formés en matière de médecine ont été des Congolais, plus de 3 360 jeunes congolais ont étudié à Cuba. Donc, nous sommes venus vous remercier pour la coopération que nous entretenons dans divers domaines », a expliqué le Premier ministre cubain à la presse.

Il a rappelé que la République du Congo a été aux côtés de Cuba avec beaucoup de courage et de fermeté sur plusieurs fronts dont la lutte contre le blocus des Etats-Unis d'Amérique, l'indépendance de l'Angola et l'élimination de l'apartheid. « Nous avons eu des échanges fructueux avec notre homologue congolais, nous n'avons pas seulement parlé du passé, mais aussi du présent et du futur.

Nous pensons que nous pouvons passer à une autre étape de notre coopération en incluant, par exemple, des relations économiques, commerciales au même niveau que nos relations politiques.

Nous avons beaucoup à nous offrir mutuellement et nous avons identifié avec les ministres des deux pays présents ce que nous pouvons faire en matière de coopération dans le domaine de la santé, de la technologie, de la culture, du tourisme, du sport, de la défense, de l'énergie... », a déclaré Manuel Marrero Cruz, espérant que les relations entre le Congo et Cuba continueront à s'élargir d'une façon beaucoup plus intense.

La 14e commission mixte se tiendra sous peu

Sa visite en terre congolaise coïncidant avec la commémoration du 48e anniversaire de la mort du président Marien Ngouabi, le 18 mars 1977, le Premier ministre cubain a déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe au mausolée éponyme, en signe d'hommage à l'ancien président de la République du Congo. L'homme d'Etat cubain y a laissé quelques écrits dans le livre d'or, reconnaissant les efforts du troisième président congolais.

« Pour moi, cela a été un moment très émouvant, très émotionnel, parce que la solidité des relations entre nos deux pays a été précisément battue par les présidents Marien Ngouabi et Fidèle Castro qui étaient devenus des amis très proches...Le président Marien a été celui qui a encouragé les échanges entre nos deux peuples, c'est pourquoi à Cuba nous l'aimons beaucoup. Nous sommes reconnaissants de ses contributions dans le renforcement des liens entre nos deux pays. C'est pourquoi nous lui avons rendu hommage et déposé cette gerbe de fleurs sur sa tombe », a conclu Manuel Marrero Cruz.

Se félicitant lui aussi de l'excellence des relations entre Cuba et le Congo, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a fait part à son homologue cubain de l'organisation imminente d'un colloque à Pointe-Noire sur la baie de Loango et sur la mémoire de la traite négrière et de l'esclavage.

« Nous pensons que les frères cubains pourraient prendre une part active à ce colloque pour qu'ensemble nous puissions remémorer notre vie, notre histoire et nos origines parce que Cuba et le Congo sont deux pays, deux peuples mais un destin commun, une histoire commune, une mémoire et un avenir partagé. Toute cette histoire méritait d'être rappelée, célébrée de façon à consolider les liens aujourd'hui et pour le futur », a rappelé le chef du gouvernement, saluant la relation étroite qu'entretiennent le président Denis Sassou N'Guesso et son homologue Miguel Diaz Canel.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de poursuivre la collaboration dans le cadre de l'intelligence artificielle, de l'innovation et de l'agriculture. Anatole Collinet Makosso a, enfin, annoncé la tenue sous peu de la 14e session de la commission mixte de coopération entre les deux pays. En effet, la première commission mixte entre le Congo et Cuba s'est tenue en 1978 après les premiers accords de coopération signés en 1965.

« Nous en avons eu treize commissions mixtes avant d'être ralenties à partir de 2008. Le Premier ministre a pensé avec moi qu'il faut que nous travaillions très vite pour que soit convoquée dans les meilleurs délais la 14e session de la commission mixte de sorte que les ministres puissent se mettre au travail et produire d'autres accords de coopération dans des domaines que nous avons identifiés », a annoncé le Premier ministre congolais.