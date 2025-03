Afrique de l'Est: Réunion conjointe SADC-EAC à Harare - Appel à l'application de la résolution 2773

Lors de la réunion ministérielle conjointe de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), tenue le 17 mars 2025 à Harare (Zimbabwe), Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, a plaidé pour l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Adoptée en février dernier, ce texte exige le retrait immédiat des troupes rwandaises dans l'Est de la RDC, une mesure qualifiée d'« instrument renforçant les efforts régionaux ».

Coprésidée par les ministres des Affaires étrangères du Zimbabwe, cette réunion a permis d'adopter une feuille de route détaillée pour résoudre le conflit dans l'Est de la RDC.

Ce document, selon des sources officielles, structure les actions à court, notamment l'appel au respect cessez-le-feu et cessation des hostilités, à moyen et long terme, incluant des modalités de financement et des mécanismes de coordination entre les secrétariats de l'EAC et de la SADC.

Le document sera soumis au prochain sommet conjoint EAC-SADC, prévu dans les jours à venir, pour validation finale.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte où le président angolais João Lourenço, médiateur du processus de paix, a appelé à une trêve effective à partir du 16 mars 2025, en vue des pourparlers de Luanda entre Kinshasa et le M23 prévus ce mardi 18 mars à Luanda.

La réunion de Harare illustre une volonté accrue de coopération régionale pour stabiliser l'Est de la RDC, marquée par des conflits récurrents impliquant des groupes armés comme le M23.