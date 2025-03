Congo-Kinshasa: Pour Tina Salama, les discussions entamées à Doha vont se poursuivre afin de consolider les processus de Nairobi et Luanda

Tina Salama, porte-parole du Président Félix-Antoine Tshisekedi, a déclaré lors d'une interview accordée à Radio Okapi que les discussions entamées à Doha, le mardi 18 mars, entre les Présidents Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, se poursuivront pour renforcer les processus de Nairobi et de Luanda. Selon elle, la priorité pour la RDC est d'obtenir un cessez-le-feu et de réaffirmer son engagement envers les initiatives de paix.

« Il est important de souligner que c'est à l'initiative de son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, l'Émir du Qatar, que les deux Présidents ont été invités dans le cadre des efforts visant à trouver des solutions pour la partie Est de notre pays. Ce qui compte le plus pour nous, c'est que nous avons obtenu un cessez-le-feu immédiat. Les Chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel », a expliqué Tina Salama.

Les Présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Doha, au Qatar, dans le cadre d'une réunion trilatérale organisée par l'Émir Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, comme l'a annoncé le ministère des Affaires étrangères du Qatar.

Cette rencontre marque la première entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame depuis l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC, avec la prise des villes de Goma et Bukavu par les rebelles du M23, soutenus par Kigali.

Dans une déclaration, le ministère qatari des Affaires étrangères a précisé que les discussions entre les deux chefs d'État africains et l'Émir ont porté sur la pacification de l'Est de la RDC.

Les Chefs d'État ont également salué les avancées des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que celles issues du sommet conjoint EAC-SADC tenu le 8 février 2025 à Dar-es-Salaam.