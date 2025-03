Congo-Kinshasa: Guerre dans l'Est du pays - Plus de 100 000 personnes fuyant le Nord-Kivu se réfugient au Maniema (ONU)

Plus de cent mille personnes ont traversé le territoire de Lubutu au Maniema depuis le territoire de Walikale au Nord-Kivu jusqu'au 14 mars dernier, a affirmé l'ONU, mardi 18 mars. Ces personnes déplacées s'ajoutent aux huit mille personnes déjà arrivées à Lubutu depuis le début du mois de janvier.

Les combats dans l'Est de la RDC continuent de faire des victimes parmi les civils et de provoquer des déplacements de population, a indiqué Stéphane Dujarric, le porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, lors de son briefing de presse mardi à New York.

Il a expliqué que les violences dans les provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu obligent les populations à fuir vers les provinces voisines du Maniema, du Tanganyika et de la Tshopo. Toujours selon lui, la présence de travailleurs humanitaires dans ces provinces reste très limitée et les besoins humanitaires n'ont pas été satisfaits depuis longtemps en raison d'un manque de financement.

Au Sud-Kivu, des affrontements dans le territoire de Walungu la semaine dernière ont tué six civils et forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leurs maisons. Au Nord-Kivu, 15 000 personnes sont retournées dans les villages de la région de Rwanguba, dans le territoire de Rutshuru, depuis la fin du mois de janvier, a fait savoir Stéphane Dujarric.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) et ses partenaires s'évertuent à répondre aux besoins urgents dans les domaines de la santé, y compris la santé mentale, et de fournir des articles ménagers essentiels et de la nourriture, a-t-il précisé.

Par ailleurs, l'ONU note l'étendue géographique actuelle des positions du M23 qui aurait été aperçu à 75 km au nord-ouest d'Uvira. La mission de l'ONU en RDC (MONUSCO) continue de protéger les civils dans la partie Grand Nord du Nord-Kivu et dans la province de l'Ituri, où 60 % de la force reste déployée, conclut le porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies.