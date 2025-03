Congo-Kinshasa: « Assez de 30 ans de guerre imposée pour piller les ressources de notre pays » - Appel des universitaires de Butembo-Beni

Kinshasa — « Nous connaissons une guerre incessante depuis plus de 30 ans. La guerre a commencé avant notre génération. Elle a produit la misère, des millions de déplacés internes, plusieurs millions de morts » affirment les étudiants universitaires de Butembo-Beni, au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Depuis janvier, de vastes portions du territoire des provinces du Nord et du Sud-Kivu ont été conquises par le mouvement de guérilla M23 avec le soutien de l'armée rwandaise, y compris les deux capitales, Goma et Bukavu.

Dans leur appel, parvenu à l'Agence Fides, les membres du Conseil étudiant de l'Université catholique du Graben de Butembo-Beni, déplorent « la passivité de la communauté internationale ». « Le conflit met en péril la souveraineté de la RDC, notre droit à la vie exposant les enfants, les femmes et les hommes aux atrocités et aux violences des droits de l'homme ». Les étudiants lancent « un cri d'alarme », « conscients des enjeux et des défis de la paix et la sécurité dans le monde, nous exprimons notre grande ras-le-bol d'être agressés, massacrés, tués, privés de libertés fondamentales, dépouillés de la dignité humaine. Nous avons besoin de la paix ».

Les étudiants de l'université de Butembo-Beni rappellent que ce ne sont pas des conflits « ataviques » qui sont à l'origine de la guerre imposée à la population congolaise, mais des intérêts économiques et stratégiques très actuels : « Il n'est plus nécessaire de prouver que cette tragédie est motivée par des raisons économiques et expansionnistes. Les intérêts économiques font de nous la proie de nos prédateurs : nos ressources minières, nécessaires à la transition technologique et énergétique, sont les plus convoitées par les puissances du monde.

Cependant, faut-il nous tuer, nous condamner à la misère, détruire aussi nos villes, nos maisons, notre environnement pour accéder à ces ressources ?». Un exemple de ce pillage est donné par les 10 tonnes de minerais stratégiques prélevées à la mi-février par les miliciens du M23 dans une usine du Sud-Kivu (voir Fides 26/2/2025 ; sur le type de richesses minérales stratégiques congolaises, voir Fides 1/2/2023).

C'est pourquoi les étudiants demandent que « nos richesses profitent équitablement aux filles et aux fils de la RDC. Nous voulons que les puissances négocient directement avec notre état pour des partenariats gagnant-gagnant, de manière juste et pacifique. Elles ne doivent pas être volées par l'exploitation illicite, au prix de nos vies. Ensemble, nous devons trouver le moyen de partager les ressources du sol et dus sous-sol des droits humains et du principe de la Souveraineté des États.».

Nous lançons donc un appel pressant et urgent à tous les acteurs de la scène internationale pour à jouer correctement leur rôle pour que tout le monde retrouve la paix et la sécurité, pour une vie harmonieuse et épanouie en faveur du tous les peuples du monde entier. Nous n'avons ni des industries ni des productions des armes, ni des laboratoires d'armes nucléaires, pourquoi nous imposer la guerre ? Nous voulons la paix et la sécurité, sans condition », concluent-ils.