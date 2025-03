Maroc: Le revenu net de la banque marocaine CIH a augmenté de 24 % en 2024

TLDR

CIH Bank affiche de bonnes performances pour l'année 2024, avec une hausse de 6,1 % du produit net bancaire (PNB), qui atteint 4,7 milliards de dirhams (446,7 millions d'euros)

Le résultat net consolidé de la banque a progressé de 24,3 %, atteignant 966 millions de dirhams, tandis que l'encours des crédits a augmenté de 13 %

Cinquième banque marocaine par son bilan (141 milliards de dirhams), CIH Bank, dirigée par Lotfi Sekkat, vise désormais à étendre sa présence sur le marché.

CIH Bank affiche de bonnes performances pour l'année 2024, avec un produit net bancaire (PNB) en hausse de 6,1 %, atteignant 4,7 milliards de dirhams (446,7 millions d'euros). Le résultat net consolidé de la banque a progressé de 24,3 %, atteignant 966 millions de dirhams, tandis que l'encours de crédit a augmenté de 13 % pour s'établir à 101,2 milliards de dirhams.

Cinquième banque marocaine par son bilan (141 milliards de dirhams), CIH Bank, dirigée par son PDG Lotfi Sekkat, vise désormais à étendre sa présence sur le marché. La banque entend capitaliser sur ses atouts, notamment en matière d'inclusion bancaire et de digitalisation, tout en ciblant les petites entreprises (TPE et PME), qui ne sont pas traditionnellement son coeur de cible.

Sekkat souligne également la reconfiguration du secteur bancaire marocain, le départ des banques françaises créant un espace de croissance pour les acteurs locaux. La part de marché de CIH Bank est passée de 3,5 % à 5,5 % depuis 2015, et Sekkat vise à poursuivre cette augmentation progressive de la part de marché malgré la forte concurrence. CIH cherche également à jouer un rôle dans le secteur du logement social au Maroc, dans les défis liés à l'eau et à l'énergie, ainsi que dans la prochaine Coupe d'Afrique et la Coupe du monde 2030, tout en cherchant à redéfinir sa place sur le marché.

Points clés à retenir

La forte croissance de CIH Bank est le signe d'un paysage changeant pour les banques marocaines, notamment en raison du retrait des acteurs étrangers. Avec des acteurs locaux comme CIH qui s'intéressent de plus en plus aux petites entreprises et aux projets d'infrastructure, le marché est susceptible de connaître une concurrence accrue, en particulier dans des domaines tels que le logement social et les solutions énergétiques.

L'accent mis par la banque sur l'innovation et les services numériques lui confère un avantage concurrentiel alors qu'elle s'adapte à l'évolution de l'environnement bancaire. Cependant, elle est confrontée à un marché étroit avec des possibilités limitées d'expansion rapide, ce qui nécessite une croissance stratégique et progressive. La concentration croissante des parts de marché entre les acteurs locaux souligne également la nécessité d'une capacité d'adaptation et d'une planification stratégique à long terme dans le secteur.