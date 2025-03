Afrique de l'Ouest: NSIA Banque et Orabank mobilisent 21 millions de dollars pour les PME de la région francophone

TLDR

NSIA Banque CI et Orabank CI s'apprêtent à titriser des créances d'une valeur de 12,65 milliards de FCFA (20,92 millions de dollars) afin de lever des liquidités pour les PME.

Les banques ont l'intention d'utiliser les fonds pour financer des projets de PME et de petites et moyennes industries (PMI) dans la zone.

Cette opération constitue la première opération de titrisation multi-vendeurs dans l'espace UEMOA et contribuera au financement des PME et PMI.

NSIA Banque CI et Orabank CI s'apprêtent à titriser des créances d'une valeur de 12,65 milliards de FCFA (20,92 millions de dollars) afin de lever des liquidités pour les petites et moyennes entreprises (PME) dans la région de l'UEMOA. Les banques ont l'intention d'utiliser le produit de la titrisation pour financer des projets de PME et de petites et moyennes industries (PMI) dans la zone.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme Keur Samba, lancé par BOAD Titrisation en mars 2025. Elle constitue la première opération de titrisation multi-vendeurs dans l'espace UEMOA et contribuera au financement des PME et PMI en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de l'UEMOA. NSIA Banque CI et Orabank CI sont les premières banques ivoiriennes à participer à ce programme, qui vise à améliorer l'accès au financement des PME.

Grâce à ce processus, les banques obtiendront des liquidités immédiates, qui seront utilisées pour soutenir les besoins de financement des PME. Les fonds levés permettront aux banques d'augmenter leurs capacités de prêt et de réduire les risques de défaillance des emprunteurs. Le programme vise à améliorer l'accès au financement et à diversifier les opportunités commerciales dans la région.

Points clés à retenir

Le programme Keur Samba présente un nouveau modèle de financement des PME dans l'UEMOA, aidant les banques à accéder rapidement aux fonds et à accroître leur soutien aux PME. En titrisant les créances, les deux banques peuvent mieux gérer les risques tout en répondant à la demande croissante de financement dans la région.

Le succès de cette initiative pourrait inspirer des programmes similaires dans d'autres pays de l'UEMOA, favorisant l'intégration régionale et améliorant l'accès au financement. Elle met également en évidence le rôle croissant de la titrisation dans les marchés émergents, où elle peut contribuer à stimuler la liquidité et à fournir un financement plus durable aux PME, un moteur essentiel de la croissance économique.