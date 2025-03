Afrique: Ethiopian Airlines obtient le soutien de la BAD pour construire le plus grand aéroport d'Afrique

TLDR

Ethiopian Airlines s'est associée à la Banque africaine de développement (BAD) pour développer un nouvel aéroport près d'Addis-Abeba.

Le projet d'aéroport international de Bishoftu, évalué à 7,8 milliards de dollars, permettra à l'Éthiopie de faire passer le nombre de passagers de 17 millions à plus de 60 millions par an d'ici à 2040.

Le nouvel aéroport, situé à environ 40 kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, accueillera plus de 100 millions de passagers par an une fois qu'il sera pleinement opérationnel.

Ethiopian Airlines s'est associée à la Banque africaine de développement (BAD) pour développer un nouvel aéroport près d'Addis-Abeba. Le projet de l'aéroport international de Bishoftu, évalué à 7,8 milliards de dollars, fera passer la capacité de transport de passagers de l'Éthiopie de 17 millions à plus de 60 millions par an d'ici à 2040. Il s'agira alors du plus grand aéroport d'Afrique.

Ce partenariat devrait permettre de répondre à la demande croissante de transport aérien et de services de fret, que l'actuel aéroport international de Bole n'est plus en mesure d'accueillir. Le nouvel aéroport, situé à environ 40 kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, accueillera plus de 100 millions de passagers par an une fois qu'il sera pleinement opérationnel.

En août 2024, Ethiopian Airlines a signé un protocole d'accord avec la société de conseil Dar, basée à Dubaï, pour la conception de la nouvelle installation. Le projet, qui devrait être achevé dans cinq ans, devrait favoriser considérablement le développement économique de l'Éthiopie tout en stimulant la connectivité aérienne mondiale de l'Afrique. Ce méga-aéroport renforcera la position de l'Afrique en tant que plaque tournante de l'aviation.

Points clés à retenir

Le projet d'aéroport international de Bishoftu souligne la demande croissante de transport aérien en Afrique, en particulier en Afrique de l'Est, qui est en train de devenir un acteur clé de l'aviation mondiale. L'initiative d'Ethiopian Airlines met en lumière les ambitions du continent de développer des infrastructures de classe mondiale capables d'accueillir des volumes croissants de passagers et de marchandises.

Avec le soutien de la Banque africaine de développement, ce méga-aéroport facilitera non seulement le commerce et le tourisme, mais contribuera également à la croissance économique de l'Éthiopie et à l'intégration régionale de l'Afrique. Ce développement est le signe d'une évolution vers une connectivité intra-africaine plus forte et d'un investissement plus important dans l'infrastructure aéronautique du continent.