Afrique de l'Ouest: Le bénéfice annuel de la société Sicable, cotée à la BRVM, diminue en raison de l'augmentation des impôts

La Société Ivoirienne de Câbles (CABC) a fait état d'une solide performance pour 2024, avec une augmentation de 7% du chiffre d'affaires global à 19,125 millions de FCFA (environ 31,8 millions de dollars)

L'entreprise a enregistré de fortes ventes de câbles en aluminium, en hausse de 19 %, mais a été confrontée à des difficultés sur les marchés d'exportation, où les ventes ont chuté de 35 %

Le résultat net est passé de 1,431 million de FCFA (2,38 millions de dollars) en 2023 à 1,225 million de FCFA (2,03 millions de dollars).

La Société Ivoirienne de Câbles (CABC) a fait état d'une solide performance pour 2024, avec une augmentation de 7% du chiffre d'affaires global à 19,125 millions de FCFA (environ 31,8 millions de dollars). La société a enregistré de fortes ventes de câbles en aluminium, en hausse de 19%, mais a été confrontée à des défis sur les marchés d'exportation, où les ventes ont chuté de 35%.

Le bénéfice d'exploitation est passé à 1,785 million de FCFA (2,96 millions de dollars), soit une légère augmentation par rapport à l'année précédente. Cependant, son revenu net a chuté à 1,225 million de FCFA (2,03 millions de dollars), contre 1,431 million de FCFA (2,38 millions de dollars) en 2023. Cette baisse a été attribuée à des impôts plus élevés et à une réduction des provisions pour créances douteuses.

Sicable a également réalisé des investissements notables, avec des dépenses en capital s'élevant à 159 millions de FCFA (264 000 $), en raison de l'acquisition de nouveaux équipements de production et de transport. Le fonds de roulement de la société a légèrement diminué, ce qui indique une gestion plus stricte des liquidités dans un contexte de pressions externes. À l'horizon 2025, Sicable prévoit de se concentrer sur la sécurisation des approvisionnements en matières premières et l'expansion sur de nouveaux marchés, visant à ce que 20 % de ses marges proviennent de ces domaines. L'action(CABC) a progressé de 19 % au cours de la semaine écoulée.

Les résultats de Sicable pour 2024 reflètent les défis croissants du marché ivoirien, tels que l'augmentation des coûts et de la concurrence, mais les performances de l'entreprise s'améliorent. Ses efforts en matière d'innovation et d'expansion sur de nouveaux marchés, y compris les énergies renouvelables et les exportations, sont essentiels à la croissance future.

La baisse du revenu net, malgré une forte croissance du chiffre d'affaires, met en évidence l'impact de facteurs externes tels que les impôts et les fluctuations monétaires. L'accent stratégique mis par l'entreprise sur le renforcement de sa chaîne d'approvisionnement et l'amélioration de son efficacité opérationnelle sera déterminant pour le maintien de sa rentabilité en 2025 et au-delà.