Cote d'Ivoire: Awards du personnel soignant et des leaders d'influence - 57 professionnels du secteur de la santé honorés

Ils sont au total 57 personnes issues du secteur de la santé honorées par « Côte d'Ivoire des valeurs sûres (Civs) » le 15 mars 2025, à l'amphithéâtre du Chu d'Angré sis à Cocody.

C'était à l'occasion de la deuxième édition des Awards du personnel soignant et des leaders d'influence du secteur de la santé qu'organise l'Ong « Côte d'Ivoire des valeurs » depuis deux ans pour témoigner du dévouement exceptionnel et de l'impact significatif de ces acteurs de la santé.

Les Awards du personnel soignant et des leaders d'influence, selon Yarpeu Gabin Maka, président de Civs, vise à rendre un hommage aux professionnels de santé et aux leaders qui, par leur engagement et dévouement, contribuent de manière significative à l'amélioration des soins de santé en Côte d'Ivoire.

« C'est pour nous, une occasion de réfléchir sur l'état actuel de notre système de santé et de reconnaître les efforts des individus qui, jour après jour, s'emploient à améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens. Ces Awards encouragent non seulement les lauréats, mais inspirent également d'autres à suivre leur exemple », a indiqué Yarpeu Gabin Maka.

Pour lui, en célébrant ces personnes, il s'agit de les distinguer pour leur dévouement et les encourager à une dynamique positive pour un secteur de la santé plus efficace.

Aussi, dit-il, il s'agit de renforcer le moral et la motivation des professionnels de la santé qui sont souvent confrontés à des défis importants. « La reconnaissance d'un travail est un puissant moteur qui peut conduire à de meilleures performances et à une amélioration continue des services offerts. Les Awards du personnel soignant et des leaders d'influence symbolisent une aspiration collective vers l'excellence, la reconnaissance et la valorisation du travail bien fait », a ajouté le président de Civs.

Lauréate, Prof. Méliane N'Dhatz-Ebagnitchié épouse Sanogo, directrice générale de l'Infas, tout en exprimant sa reconnaissance à Civs, a salué l'initiative qui, selon elle, valorise des personnes de probité et au service de la nation par leur travail. Elle a félicité tous les récipiendaires tout en leur demandant d'encadrer les plus jeunes. Elle a annoncé une compétition entre les Infas pour récompenser l'Infas innovant.

Pour ce qui concerne les prix, 6 personnes ont été distinguées dans la catégorie reconnaissance. 8 pour le prix de reconnaissance leader cadre. Le prix jeune talent a enregistré 8 lauréats dont Gooré Amena, la fille de Saint Tra Bi, journaliste à Fraternité Matin.