Afrique Centrale: Crise à l'Est du pays - Rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame autour de l'émir du Qatar

L'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, vient de réaliser un grand coup diplomatique en réunissant autour de lui, le 19 mars à Doha, les présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo (RDC).

Les deux chefs d'État dont les pays sont actuellement en froid en raison du conflit armé qui prévaut dans l'Est de la RDC ont fait preuve d'ouverture au cours de la réunion trilatérale quasi inattendue. Avec leur homologue du Qatar, ils ont salué les progrès réalisés dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que du sommet conjoint de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement de l'Afrique australe tenu à Dar-es-Salam, en Tanzanie, le 8 février dernier.

Le communiqué ayant sanctionné cette rencontre rapporte qu'ils ont, par ailleurs, réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel tel que décidé lors de ce sommet régional. Les discussions à Doha devraient se poursuivre afin de consolider un cadre aligné entre les initiatives de Luanda et de Nairobi pour une solution durable au conflit de l'Est.

Rappelons que Doha avait par le passé offert de mener une médiation entre Kigali et Kinshasa, parallèlement aux processus de Nairobi et de Luanda. L'idée n'avait pas fait son chemin. À la lumière de cette trilatérale, tout porte à croire que le Qatar n'a jamais renoncé à l'idée d'offrir ses bons offices pour une solution durable à la crise de l'Est de la RDC.