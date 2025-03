Congo-Brazzaville: Manuel Marrero Cruz reçu par Denis Sassou N'Guesso

Porteur d'un message écrit du président cubain, Miguel Diaz Canel, à son homologue congolais, le Premier ministre Manuel Marrero Cruz a été reçu le 18 mars à Brazzaville par le président Denis Sassou N'Guesso.

La visite du chef du gouvernement cubain s'inscrit dans le cadre de la célébration de plus de 60 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. Manuel Marrero Cruz a placé sa première visite officielle en République du Congo depuis sa prise de fonctions en 2019 sur le sceau de la fraternelle et de respect mutuel.

Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays. En effet, le Congo et Cuba entretiennent d'excellentes relations de coopération, particulièrement dans la formation des cadres, notamment des médecins lors des dix dernières années et des agriculteurs à l'époque. Une coopération que les deux pays entendent élargir dans d'autres domaines.

« Nous nous sommes accordés à actualiser tous nos potentiels de coopération entre les deux pays, de renforcer la coopération en matière de santé, de technologie, de formation des ressources humaines à Cuba, en matière de tourisme et de la culture, à la science et à l'innovation, au sujet des hydrocarbures, de la défense et d'autres domaines économiques et sociaux.

C'est-à-dire nous aurons une nouvelle étape pour consolider les liens économiques et commerciaux qui seront à la même hauteur que dans le domaine politique », a expliqué Manuel Marrero Cruz à sa sortie d'audience.

Le chef du gouvernement cubain s'est ensuite félicité de cette visite historique et très émouvante qu'il a réalisée auprès du chef d'Etat congolais, un grand ami de Cuba. « La rencontre que nous avons eue avec monsieur le président de la République était une rencontre entre les deux frères, entre deux personnes de la même famille. Je lui ai communiqué tout l'amour que récent le peuple cubain, toute la gratitude qu'exprime le peuple cubain envers le peuple congolais.

La satisfaction de plus de 60 ans des relations ininterrompues, notre fierté d'avoir contribué à la formation de plus de 3000 jeunes congolais. De son côté, monsieur le président de la République m'a parlé beaucoup de l'histoire, il m'a parlé de l'époque où il a commencé la lutte lors de sa rencontre avec les dirigeants cubains et aussi à propos de Fidèle Castro », a poursuivi le Premier ministre cubain.

Manuel Marrero Cruz s'est, par ailleurs, rendu au Palais du peuple où il a visité la plaque commémorative du Protocole de Brazzaville érigée au perron de la salle de banquets. Une salle où se sont déroulées en 1988 les négociations quadripartites ayant abouti au retrait des troupes cubaines de l'Angola, et à l'ouverture de la voie à l'indépendance de la Namibie et à la libération de Nelson Mandela.