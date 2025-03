Congo-Kinshasa: Washington et Kinshasa main dans la main pour restaurer la paix

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilomno, a reçu Ronny Jackson, envoyé spécial du président des États-Unis, Donald Trump, et membre du Congrès américain.

Ronny Jackson a exprimé au cours de leur échange l'engagement des États-Unis à soutenir l'intégrité territoriale de la RDC, alors que le pays fait face à de nombreuses menaces sécuritaires, en particulier dans sa partie Est. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la RDC et les États-Unis, notamment sur les questions de sécurité et d'investissements économiques.

Au coeur de celle-ci, la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue l'Est de la RDC, exacerbée par la présence des troupes rwandaises qui soutiennent les rebelles du M23, qualifiés de terroristes par Kinshasa. Ronny Jackson a traduit l'engagement des États-Unis à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, alors que le pays fait face à de nombreuses menaces sécuritaires, en particulier dans sa partie Est.

« Il faut que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient respectées de tous. Nous allons travailler pour que tous les obstacles qui s'érigent sur le chemin de la paix soient ôtés afin que la paix revienne en RDC », a déclaré l'émissaire américain. Au-delà des enjeux sécuritaires, Ronny Jackson a également évoqué le potentiel économique de la RDC, soulignant la volonté de Washington de voir davantage d'entreprises américaines s'y implanter.

L'émissaire américain a insisté sur la nécessité d'un climat apaisé et stable pour attirer des capitaux étrangers. « Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler en RDC. Et pour cela, nous devons nous rassurer qu'il y a un environnement de paix », a-t- il indiqué.

La visite de Ronny Jackson marque un nouveau départ dans la coopération entre la RDC et les États-Unis, préoccupés par la situation sécuritaire du pays et son impact sur l'économie. La question de la paix à l'Est reste un défi majeur et Washington serait prêt à renforcer son engagement diplomatique et économique aux côtés du gouvernement congolais.