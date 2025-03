Burkina Faso: Salam du Ramadan - Vivre l'Islam des finalités. La conscience de la mort

Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres et la lumière ! Mais ceux qui ne croient pas en leur Seigneur lui donnent des égaux. C'est lui qui vous a créés d'argile, puis il a décrété un terme pour chacun de vous, un terme fixé par lui. Puisse-t-Il déverser, abondamment, Sa paix et Ses bénédictions sur Son bien Aimé Messager Mouhammad, envoyé à l'univers comme miséricorde.

La mort est un des évènements les plus unanimement acceptés dans ce monde. S'il y a une certitude assez partagée et acceptée par les Hommes, c'est bien la mort. Elle est une épreuve divine soumise à chaque créature vivante. Pour ceux qui portent la responsabilité des actes qu'ils posent, la conscience de la mort est une invite à bien être et à bien oeuvrer. En effet, Allah nous dit : « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en oeuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur. » (S67 V02)

La mort n'est pas la fin comme certains pourraient le penser. Elle est le commencement de nouvelles étapes à savoir la vie tombale et celle de l'au-delà. La conscience de cette mort doit nous conduire à bien vivre et à mieux préparer celles qui viendront. C'est ce à quoi Loukman préparait son enfant quand il lui disait : « Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Dieu le fera venir (au jour du jugement dernier). Dieu est infiniment Doux et Parfaitement Connaisseur. » (S31 V16) C'est dans cette même dynamique que Allah nous interpelle au sujet de la mort et surtout au sujet de la rencontre ultime pour les comptes : « Dis : « La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramenés à Celui qui connaît parfaitement le monde Invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. » » (S62 V08)

Selon l'Islam, la compréhension de la mort et la prise en compte de sa conscience n'amènent pas le musulman à vivre dans une peur permanente. Bien au contraire, elles sont une préparation pour ce dernier à vivre de manière utile avec un objectif précis. C'est pourquoi le Prophète a dit : « Rappelez-vous fréquemment celle qui coupe les plaisirs », en voulant dire par cela la mort. Se rappeler la mort, c'est se rendre compte du caractère éphémère de la vie terrestre de l'obligation de bien préparer celles de l'autre monde. Afin de réussir cela le Prophète nous conseille à travers ce récit de Abdallah ibn Omar. Ce dernier, en effet, relate :

« Le Messager d'Allah m'a pris par les épaules et m'a dit : » Sois dans ce bas-monde comme un étranger, ou comme quelqu'un de passage ! » Et ibn Omar disait : » Lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin, et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Profite de ta santé avant de tomber malade, et de ta vie avant de

mourir. » » Ce hadith du Prophète tourne autour du fait de relativiser la valeur de la vie d'ici-bas et invite à cesser de se préoccuper de ce bas-monde au détriment de l'au-delà. De même, il incite à accomplir des oeuvres pieuses et met en garde contre le fait de reporter le repentir. Enfin, il encourage à profiter des moments de santé et à exploiter le temps libre avant que la maladie et les occupations ne surviennent.

Le musulman, durant toute sa vie, doit se conformer à cette maxime :

« OEuvre pour ta vie comme si tu allais vivre à jamais. OEuvre pour ta mort comme si tu allais mourir demain ». Vivre utile dans la conscience que la vie peut s'estomper à tout moment puisque personne ne connait le terme fixé. En plus, personne ne peut mourir qu'avec la permission d'Allah, au moment et à l'endroit, fixés préalablement.

Il dit, effectivement : « Il n'appartient à aucun être vivant de mourir qu'avec la permission de Dieu, selon un délai écrit fixé à l'avance » (S03 V145) : « Et personne ne sait ce qu'elle acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre elle moura ». (S31V34) Tout compte fait, la mort et la vie sont donc intimement liées. La sagesse consiste donc à accepter la mort si l'on veut vivre. C'est pourquoi, la mort est appréhendée par les musulmans avec beaucoup d'acceptation. Le croyant prépare sa rencontre avec Dieu en espérant le pardon grâce aux prières et en multipliant les bonnes actions car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

La mort doit, donc, être préparée. C'est pourquoi Allah nous dit :

« Que chaque âme voie bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. En conclusion, si nous sommes en vie, aujourd'hui, c'est que Dieu a voulu nous laisser vivre, dans le temps qui nous est imparti, pour que nous puissions réaliser ce que nous devons faire. Mourir n'est pas une fatalité. La fatalité, c'est de rencontrer Allah alors qu'Il ne nous agrée pas. Ainsi, nous devons donner du sens et du bon sens à notre vie actuelle.

Seigneur Allah, aide-nous à avoir des vies que Tu aimes et agrées et donne-nous de Te rencontrer avec Ta satisfaction et Ton amour.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.