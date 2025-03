Burkina Faso: Commercialisation des produits de la SOBTO - Le concentré de tomate A'diaa désormais disponible dans les boutiques

La Société burkinabè de tomate (SOBTO) a officiellement lancé la commercialisation de ses produits, le mardi 18 mars 2025 à Bobo-Dioulasso. Au total, 20 distributeurs ont été sélectionnés pour la distribution des produits dans toutes les provinces du Burkina Faso.

Les premiers camions de distribution des produits de la Société burkinabè de tomate (SOBTO) ont quitté l'usine dans la matinée du mardi 18 mars 2025 à Bobo-Dioulasso, chargés du double concentré de tomate A'diaa. Ainsi, les premières boîtes de tomate sont désormais disponibles sur le marché au prix de détail de 3 700 F CFA pour la boîte de 2 200 grammes (g), 1 800 F CFA pour la canette de 850 g, 800 F CFA pour la boîte de 400 g et 100 F CFA pour le sachet de 60 g.

Selon le directeur général de la SOBTO, Didier Sanon, la structuration des prix a été faite de manière à ce que tous les acteurs du canal de distribution puissent trouver leur compte en termes de marge. D'après lui, la première phase a consisté à produire « en vrac » le concentré de tomate et à le conserver dans des sacs aseptiques de 200 kg.

« Au fur et à mesure, nous procédons au conditionnement dans nos différentes gammes que nous comptons mettre sur le marché », a-t-il ajouté. Didier Sanon a exprimé sa fierté et sa satisfaction de voir les premières boîtes du double concentré sur les étagères des boutiques et, évidemment, dans les plats des Burkinabè. « Dans notre stratégie de distribution, nous avons sélectionné 20 distributeurs avec lesquels nous comptons diffuser nos produits sur le marché.

Et étant donné qu'il s'agit d'un lancement, nous nous sommes donné suffisamment de temps pour nous assurer de la qualité du produit que nous mettons sur le marché, tant sur le plan sanitaire que sur tout ce que recherchent les consommateurs », a-t-il déclaré. Cette stratégie, à ses dires, va permettre aux produits de la SOBTO de faire face à la concurrence des produits importés, de défendre leur part de marché et de devenir rapidement les leaders.

Un concentré naturel

Pour le responsable du contrôle qualité de la SOBTO, Thomas Sombié, dans le processus de transformation de la tomate, il n'y a pas de conservation chimique. « La tomate est entièrement naturelle, sans ajout d'additifs, qu'ils soient alimentaires ou chimiques, pour la conservation. Elle est reçue telle quelle, transformée et conservée dans son état naturel », a-t-il expliqué.

Selon lui, la tomate n'a aucun support ajouté ; rien n'est ajouté à la pâte pour la rendre plus épaisse ou pour lui donner un goût particulier. La directrice de la promotion de l'entrepreneuriat de l'APEC, Clémence Miningou, s'est réjouie de la disponibilité des produits de la SOBTO sur le marché. Elle a félicité l'ensemble des souscripteurs qui ont exprimé leur amour pour la patrie, leur sentiment de solidarité et leur esprit de sacrifice.

« Je lance un appel à tous les Burkinabè pour qu'ils continuent à souscrire et à ceux qui ont déjà souscrit, de renforcer leurs parts sociales afin que nous puissions implanter des usines dans chaque région », a-t-elle déclaré. Le distributeur Mahama Konta, confiant de la qualité des produits de la SOBTO, a assuré que pour cette première distribution, plus de 1 000 cartons de concentré seront envoyés vers les surfaces de consommation, les supermarchés et les boutiques. « Nous pensons que le prix est accep-table. Nous allons sensibiliser la population à la qualité du produit », a-t-il conclu.