Soudan: Firini s'adresse à une réunion des habitants de Dar Hamar pour renouveler leur serment d'allégeance aux forces armées

Khartoum — Le représentant du gouverneur de Khartoum et le directeur général du ministère du Développement social, M. Siddiq Firini a affirmé, au milieu d'une foule de la population de Dar Hamar à Khartoum mardi, que le renouvellement du serment d'allégeance et de loyauté aux forces armées au nom de la tribu Dar Hamar pour soutenir la bataille de la dignité est un message au peuple soudanais dans son ensemble envoyé par le peuple de Dar Hamar pour unir les rangs nationaux, soulignant que cette bataille a ciblé le tissu social et frappé l'économie, l'identité, les valeurs et les principes.

Il a souligné que la position du peuple de Dar Hamar est une réponse concrète et une affirmation de la solidarité avec la bataille de la dignité.

C'etait lors de son discours mardi à une réunion des habitants de Dar Hamar pour renouveler leur engagement d'allégeance et de loyauté aux forces armées.

Pour sa part, Son Excellence l'ingénieur général de division Dr Amir Fadl Al-Mawla, représentant des forces armées, a souligné que le renouvellement du serment d'allégeance est une image représentant toutes les tribus et tous les États du Soudan que nous adressons à Son Excellence le Commandant en chef et à tous les combattants sur le terrain. Nous sommes tous un, notre objectif est un et notre ennemi est un.

Le commandant Hamad Al-Safi, commandant des forces de réserve, l'un des fils de Dar Hamr, a déclaré qu'ils ont été les premiers à être mobilisés dans la guerre, car ils ont fourni environ (6 821) combattants qui ont augmenté le nombre total de combattants six mois avant l'annonce de la loi de mobilisation.