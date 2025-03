Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khalid Ali El-Eaysir a appelé les professionnels des médias à développer une vision commune avec son ministère, que l'État adoptera par l'intermédiaire du conseil consultatif du ministère, qui sera formé d'experts pour soutenir les problèmes des professionnels des médias et faire face aux circonstances créées par la guerre.

Lors de l'Iftar de l'Association des Journalistes Soudanais mardi à Port Soudan, il a déclaré : « Nous sommes déterminés à soutenir les professionnels des médias et à affirmer notre engagement à servir les intérêts des journalistes et du secteur des médias par le biais du partenariat, du partage des tâches et de la coordination du travail médiatique. » Soulignant la nécessité de mobiliser les efforts et de convenir d'une vision qui serve les préoccupations de la presse et des journalistes, loin des divisions et de la fragmentation, dans le but de développer les ressources et d'améliorer les performances au service des préoccupations nationales, il a noté que la guerre a créé une réalité négative pour la presse.

Il a appelé à ce que la presse soudanaise passe du quatrième pouvoir au premier pouvoir, et que les membres de la profession soient ceux qui disposent de fonds suffisants pour jouer leur rôle national, et qu'ils mettent en oeuvre leurs projets journalistiques selon une méthodologie qui sert la direction nationale et leur permette le gain financier qui leur permet d'accomplir leurs tâches requises.

El-Eaysir a félicité le gouverneur de la mer Rouge et tous les travailleurs de l'État, en particulier ses institutions médiatiques, qui ont ouvert la voie aux institutions médiatiques nationales pour accomplir leur mission.