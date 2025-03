Ile Maurice: La CDU enquête après la diffusion d'une vidéo

Les fonctionnaires de la Child Development Unit (CDU) ont ouvert une enquête après avoir été informés, sur la hotline du 113, d'un cas de maltraitance sur un garçon de neuf ans, au cours du week-end écoulé. Dans une vidéo live, réalisée par la maman sur le réseau social TikTok, en fin de semaine, mais qui a commencé à être partagée massivement, le samedi 15 mars, avant d'être supprimée par l'auteure en raison des critiques qui ont plu sur sa personne, on voit l'habitante de Bambous forçant son fils à participer à son enregistrement.

Lorsque ce dernier refuse, en lui demandant à plusieurs reprises de le laisser tranquille, et que le garçon se retire de la pièce, on voit alors sa mère le suivre, tout en l'agressant verbalement. Et bien qu'ils n'étaient plus visibles à l'écran à un certain moment, les internautes ont tout même tout entendu des insultes, des jurons et des menaces venant la mère, pour obliger le garçonnet à revenir se mettre devant la caméra.

Selon la maman, elle aurait fait cette vidéo, avec son chapeau vert de Leprechaun (NdlR, le lutin de la légende irlandaise représentant la St Patrick) car elle voulait informer le public que son fils, dont elle avait signalé la disparition sur les réseaux sociaux, le vendredi 7 mars, était rentré le lendemain, et qu'il est sain et sauf. C'est du moins l'explication qu'elle a fournie en ligne quand les critiques au sujet de son comportement et de la manière dont elle s'adressait au gamin qui semblait traumatisé ont commencé à fuser. Elle a affirmé qu'elle ne voulait aucun mal à l'enfant, si ce n'est lui donner une leçon pour avoir fugué et passé la nuit chez un ami, sans l'en avoir informée au préalable.

Bien que les avis divergent, la scène a largement eu pour effet de susciter l'indignation du public, qui n'a pas hésité à alerter les autorités chargées de la protection de l'enfance. À 10 heures, samedi matin, les policiers du poste de police de Bambous, accompagnés des fonctionnaires de la CDU, se sont rendus au domicile de la mère après qu'elle a été identifiée. Il n'y avait personne à la maison. Leurs proches ont été contactés afin de lui transmettre un message pour qu'elle se rende, lundi, au bureau de la CDU mais elle ne s'y est jamais présentée.

Cette femme est connue des services de police. L'affaire est suivie de près. Des développements seraient à prévoir et des patrouilles de police ont lieu dans les environs de son domicile depuis samedi pour tenter de mettre la main sur cette maman et son fils mineur.

Si on laisse entendre que le téléphone de la mère est éteint, et qu'elle serait injoignable et introuvable, elle semblait encore active sur TikTok, dimanche, et en début d'après-midi, lundi. Elle aurait posté de nouvelles vidéos où elle déclare ne pas avoir besoin de justifier le monstre qu'elle est devenue, tout comme elle a adressé des messages aux internautes qui l'ont critiquée, de même qu'à ses deux fils. «Mwa ki kone kouma mo'nn grandi mo de zom... Maman vous aime. Touletan maman inn vey lor zot kouma mo ete.»