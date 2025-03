Ethiopie: La Conférence des ministres des Finances, de la Planification et du développement économique de l'ACA examine les aspects essentiels du succès de la ZLECA

La 57e session de la Conférence des ministres des Finances, de la Planification et du Développement économique (COM) de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) s'est tenue avec succès les 17 et 18 mars 2025 au siège de la CEA à Addis-Abeba, en Éthiopie.

La Conférence s'est tenue les 17 et 18 mars 2025 au siège de la CEA à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Elle a également réuni des ministres africains des Finances, de la Planification et du Commerce, des gouverneurs de banques centrales, des représentants d'institutions régionales, des partenaires au développement, ainsi que des représentants d'organisations non gouvernementales et du secteur privé.

Près de 400 participants ont assisté à la conférence, dont 30 représentants ministériels de haut niveau des États membres.

La conférence de cette année s'est tenue sous le thème « Faire progresser la mise en oeuvre de l'Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine : proposer des actions stratégiques transformatrices ».

La cérémonie d'ouverture a été marquée par un discours liminaire du président éthiopien, Taye Atske Selassie, qui a souligné l'importance d'accélérer la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), pierre angulaire de la transformation économique du continent.

Les discussions ont porté sur des domaines essentiels au succès de la ZLECA, notamment le développement des infrastructures, les systèmes de paiement instantané transfrontalier, l'inclusion numérique et le rôle des zones économiques spéciales dans le développement des chaînes de valeur régionales.

Les délégués ont également exploré des stratégies visant à renforcer la facilitation des échanges et l'industrialisation en Afrique.

Ahmed Shide, ministre des Finances, a prononcé un discours de bienvenue, soulignant le rôle essentiel de la conférence dans le renforcement de l'intégration et de la coopération économiques en Afrique.

Les sessions ministérielles ont été précédées de discussions techniques qui se sont tenues du 12 au 14 mars 2025, au cours desquelles les experts ont formulé des recommandations clés et des projets de résolution visant à accélérer la mise en oeuvre de la ZLECA.

Ces recommandations ont ensuite été examinées et adoptées par les ministres lors de la conférence.

En conclusion, la conférence a annoncé que la 58e session du COM se tiendrait au Maroc en 2026, sous le thème « Croissance par l'innovation : exploiter les données et les technologies de pointe pour la transformation économique de l'Afrique ».