Togo: Un avenir prometteur sous les couleurs monégasques

L'AS Monaco a officialisé mardi la prolongation du contrat de Samuel Nibombé. Le jeune défenseur central, membre du Groupe Élite du club, est désormais lié aux Monégasques jusqu'en juin 2027.

Cette extension de contrat illustre la confiance que le club princier place en lui et son potentiel à évoluer à terme dans l'effectif professionnel.

Né le 15 août 2007 à Mons, en Belgique, Samuel Nibombé possède la double nationalité belge et togolaise. Mesurant 1,98 m, il se distingue par un gabarit impressionnant et une excellente lecture du jeu. Capable d'évoluer en défense centrale ainsi qu'en milieu défensif, il est perçu comme un joueur complet et prometteur.

Avant de rejoindre l'AS Monaco en 2023, Nibombé a fait ses classes dans des clubs formateurs belges réputés, tels que le RSC Anderlecht et le Sporting Charleroi. Son passage dans ces centres de formation a affûté ses qualités techniques et tactiques, lui permettant de s'imposer rapidement avec les jeunes du club monégasque.

Depuis son arrivée en Principauté, Samuel Nibombé a progressé de manière significative. Son aisance dans la relance, son leadership sur le terrain et son engagement défensif lui ont permis de gagner la confiance du staff technique. Considéré comme un joueur d'avenir, il incarne parfaitement la philosophie monégasque qui mise sur le développement des jeunes talents avant de les intégrer progressivement au groupe professionnel.

Cette prolongation de contrat jusqu'en 2027 confirme la volonté de l'AS Monaco de s'appuyer sur lui pour l'avenir. L'académie monégasque, reconnue pour avoir révélé des joueurs de renom comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ou encore Benoît Badiashile, pourrait être un tremplin idéal pour l'évolution de Nibombé.

Parallèlement à son parcours en club, Samuel Nibombé brille également sur la scène internationale. Il est actuellement capitaine des U18 de la Belgique, où il évolue au sein d'une génération prometteuse. Ses performances sous le maillot belge attirent l'attention et le placent parmi les grands espoirs du football européen.

Cependant, la question de son avenir international demeure ouverte. Fils de Daré Nibombé, ancien capitaine emblématique des Éperviers du Togo, il pourrait un jour choisir de suivre les traces de son père en optant pour la sélection togolaise. Ce choix stratégique dépendra sans doute de sa progression à Monaco et des opportunités qui s'offriront à lui sur la scène internationale.

En s'engageant avec Monaco jusqu'en 2027, Samuel Nibombé s'inscrit pleinement dans le projet du club. L'AS Monaco, reconnu pour sa capacité à développer des jeunes talents et à les intégrer au plus haut niveau, lui offre un cadre idéal pour poursuivre sa progression. Avec une structure bien établie et un encadrement technique de qualité, le jeune défenseur central a toutes les cartes en main pour franchir les paliers et viser, à terme, une place en équipe première.