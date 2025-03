Togo: Les évêques togolais placent le pays sous la miséricorde divine en ce temps de Carême

Mgr Ruben Darío Ruiz Mainardi, le nouveau Nonce Apostolique au Togo, a présidé, mardi à Lomé, l'ouverture de la 138e session ordinaire de la Conférence des Évêques du Togo (CET).

Il s'agit de la première grande rencontre entre les évêques togolais et le représentant du Saint-Siège depuis son arrivée en février dernier.

Le président de la CET, Mgr Benoît Comlan Alowonou, évêque de Kpalimé, a exprimé son enthousiasme face à cette session qui s'ouvre « dans l'espérance et la confiance ». Il a souligné la joie des évêques d'accueillir le Nonce Apostolique, nouvel envoyé du Pape au Togo, et d'échanger avec lui sur divers sujets d'intérêt pour l'Église locale, notamment les préparatifs de l'Année Jubilaire.

« Notre joie est encore plus grande parce que nous accueillons le Nonce, le tout nouveau que le Seigneur nous a envoyé. Et nous sommes tous curieux d'échanger entre nous et d'avoir des idées à propos de l'année jubilaire », a confié Mgr Alowonou.

Cette session se déroule dans un contexte particulier, alors que le temps de Carême est en cours dans les diocèses du pays. Les évêques ont profité de cette occasion pour placer leur pays sous la miséricorde du Seigneur et implorer les bénédictions de l'Année Sainte sur chaque citoyen togolais.

Au-delà des prières et des réflexions spirituelles, les travaux de cette session permettront aux évêques d'échanger avec différents acteurs de la vie socio-pastorale du Togo. L'objectif est de nourrir des réflexions sur les meilleures stratégies pour renforcer l'harmonie et la solidarité au sein de l'Église et de la société togolaise, dans un esprit synodal.

L'issue de cette rencontre devrait aboutir à des recommandations et orientations pastorales, destinées à guider l'action de l'Église catholique au Togo dans les mois à venir.