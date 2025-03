Afrique: Eliminatoires de la Coupe du Monde 2026 - De nouvelles têtes au sein de la tanière des Lions du Sénégal

Diamniadio abrite actuellement les lions de la Teranga avec l’arrivée de nouvelles têtes.

Parmi eux, les attaquants Assane Diao, Cheikh Tidiane Niasse et Richard Sagna qui ont été bien accueillis par le groupe et entament leurs premières heures avec la sélection sénégalaise. Du côté de la défense, Ilay Camara et Antoine Mendy sont toujours attendus.

Dans le cadre des cinquièmes et sixièmes journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui débutent ce mercredi 19 mars, le coach de l’équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé sa liste des 26 joueurs qui affronteront le Soudan et le Togo.

Cette première sélection est cruciale pour les lions, car c’est le moment de prouver leur performance et de conserver leur place dans la tanière.

DS Sport décrit Assane Diao comme «un joueur décontracté avec une vivacité et un sens du placement, démontrant pourquoi il est considéré comme l’un des grands espoirs du football sénégalais».

Cheikh Tidiane Niasse, pour sa part, s'est intégré dans la tanière, affichant sa disponibilité et son abnégation à faire valoir ses atouts de milieu récupérateur afin d’apporter une touche de fraîcheur dans la sélection de Pape Thiaw.

Il faut noter que le sélectionneur n’a pas manqué de donner la chance aux joueurs locaux avec l’intégration de Richard Sagna qui évolue dans la Ligue 2 sénégalaise. Un peu plus timide que les autres, le sociétaire de l’AS Douanes, actuel meilleur buteur de la Ligue, se dit reconnaissant envers le coach qui lui a donné la chance d’accomplir un rêve qui, désormais, est devenu une réalité.

Toutefois, Pape Thiaw a manifesté sa confiance envers sa sélection et espère en ressortir vainqueur pour obtenir son ticket pour le Mondial 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans trois pays (Canada, États-Unis et Mexique) et regroupera 48 participants.