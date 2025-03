Tunisie: L'ONTT table sur 11 millions de touristes en 2025

L'objectif pour 2025 est d'accueillir plus de 11 millions de touristes, a indiqué Helmi Hassine PDG de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), dans son intervention, aujourd'hui, sur la radio nationale, rappelant dans ce contexte le record de 10 millions 260 mille touristes réalisé en 2024.

Helmi Hasssine a souligné que le ministère du tourisme aspire à recevoir un plus grand nombre de touristes, soulignant que la Tunisie est capable d'attirer 15 millions de touristes et plus, a-t-il dit.

Le PDG de l'ONTT a expliqué que cet objectif et cette ambition nécessitent un travail continu et coordonné, notamment en ce qui concerne le transport aérien à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Il a parlé de la nécessité de développer les compagnies aériennes de Tozeur et de Djerba au niveau interne, de renforcer la flotte nationale avec plus d'avions et la connectivité avec les transporteurs étrangers.

La relance du tourisme saharien a fait l'hiver une haute saison, a-t-il dit, notant que la Tunisie participe à une série d'événements internationaux dans le monde entier pour promouvoir la destination tunisienne sur de nouveaux marchés.