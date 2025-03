Gambie: L'Assemblée approuve une prorogation pour la finalisation du rapport sur la saga des carburants russes

Un débat houleux a éclaté au Parlement hier lorsque la Commission Mixte des Finances et des Comptes Publics et la Commission des Entreprises Publiques ont demandé une prorogation pour la finalisation du rapport sur l'achat et la gestion de 36.953.641 tonnes de produits pétroliers, d'une valeur de 30 millions de dollars.

La commission, qui avait reçu un délai de trois mois pour achever ses travaux, n'a pas respecté la date limite. Cela a suscité de vives réactions de la part des législateurs, car il s'agissait de la deuxième prorogation depuis le début de leurs travaux.

L'enquête lancée pour examiner les irrégularités présumées dans l'approvisionnement et la distribution des produits pétroliers a été suivie de près par le public et les parties prenantes.

Toutefois, lors de la session plénière d'hier, le coprésident de la commission, Lamin J. Sanyang, a présenté une motion informant l'Assemblée qu'elle nécessitait plus de temps pour achever ses conclusions, citant la complexité de l'enquête et le volume de documents à examiner.

« En exécution de ce mandat, le comité mixte a convoqué sa réunion inaugurale en 2024, au cours de laquelle ont été adoptées les termes de référence et ont été identifiés les principaux témoins à convoquer. La liste des témoins comprend l'auteur de la motion - représentant d'Apogee FZC, Grete Energy et Ultimate Baged Logistics, 3 services de renseignements financiers et 4 bureaux d'enregistrement des sociétés », a-t-il révélé.

L'appel à la prorogation a suscité un débat houleux parmi les membres du Parlement, certains législateurs exprimant leur frustration face à l'appel, tout en reprochant à la commission de ne pas leur avoir informé à temps de la nécessité d'une prolongation.

L'Honorable Fatoumatta Touma Njai s'est exprimée contre la motion, déclarant qu'une motion qui a été approuvée par le Président de l'Assemblée Nationale devrait être une question d'urgence, tout en désapprouvant la déclaration de la co-présidence en faveur de la prorogation.

Elle a affirmé qu'en tant que membres de la commission, ils n'avaient nullement été avises de sa déclaration (du président) de proposer une motion de prorogation plutôt que de déposer un rapport. C'est la raison pour laquelle elle a insisté pour que la question soit renvoyée à la commission.

Le législateur de Nianija, l'honorable Amadou Camara, a souligné que la commission devrait poursuivre son enquête même si l'Assemblée est ajournée et qu'elle ne peut être déchargée de cette enquête que sur ordre de l'Assemblée ou lors de la dissolution de l'Assemblée.

Il a soutenu que la motion n'était pas nécessaire tant que la commission était saisie de l'enquête: « Vous pouvez poursuivre vos investigations et venir en séance plénière lorsque vous aurez abouti à vos conclusions».

L'Honorable Kebba Lang Fofana a soutenu la motion en insistant sur le fait que la communication parlementaire doit être transparente, et ce, afin d'éviter les malentendus publics puisque tout le monde attend un rapport alors qu'une déclaration d'appel a été déposée. Il a donc insisté sur l'importance de la rigueur et de l'exactitude dans le cadre d'une enquête d'une telle importance.

« En tant que membre de la commission, nous nous excusons auprès de l'ensemble des membres et du public », a-t-il déclaré, ajoutant qu'un travail considérable avait été accompli mais que la conclusion du rapport nécessitait plus de temps.

Par la suite, l'Assemblée a voté pour accorder à la commission une prorogation jusqu'à la prochaine saison, et ce, avec un mandat clair pour présenter ses conclusions dans le nouveau délai.

Le résultat du vote est de 27 voix pour, 4 contre et 1 abstention. La demande de prorogation a donc été acceptée par l'Assemblée.