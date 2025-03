Algérie: Le ministre tunisien de l'Intérieur visite la Direction des titres et documents sécurisés d'El-Hamiz

Alger — Le ministre de l'Intérieur tunisien, Khaled Nouri a effectué une visite à la Direction des titres et documents sécurisés d'El-Hamiz (Alger), accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, indique mercredi un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de la coopération bilatérale entre les ministères de l'Intérieur algérien et tunisien, et de l'échange d'expertises et d'expériences dans les domaines de compétence des deux départements ministériels, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a accompagné le ministre de l'Intérieur de la République tunisienne, M. Khaled Nouri et la délégation l'accompagnant, à la Direction des titres et documents sécurisés d'El-Hamiz", précise la même source.

La délégation tunisienne a reçu "des explications de la part des cadres de la direction générale de la modernisation, des documents et des archives sur l'organisation et le fonctionnement de la Direction, et sur les techniques utilisées en production et sécurisation des différents titres et documents".

Le ministre de l'Intérieur tunisien est arrivé, mardi à Alger, dans le cadre d'une visite officielle de deux jours, à l'invitation de son homologue, Brahim Merad.