Afrique: Éliminatoires Coupe du monde 2026 LibEria - Tunisie (Cet après-midi à 17h00) - Tout pour rebondir !

Ce qu'on attend de Sami Trabelsi, c'est de soigner l'image ternie d'une sélection en déclin ces derniers mois et peu convaincante malgré la qualification à la CAN. Une équipe de Tunisie qu'on veut authentique et rassurante durant ce qui reste de son parcours aux qualifications du Mondial 2026.

C'est un déplacement typiquement africain qu'effectue notre équipe nationale à Monrovia où elle affrontera cet après-midi le Liberia à partir de 17h00, soit 16h00 heure locale. C'est dire que le match se déroulera en plein après-midi. Si la température est plutôt supportable, variant entre 25° et 30°, c'est le taux d'humidité qui pose problème. Un taux élevé de l'ordre de 89 % qui rend la respiration très difficile, ce qui va gêner le rendement de nos joueurs.

De ce fait, la mission de Sami Trabelsi ne sera pas de tout repos pour sa première sortie à la tête de l'équipe nationale, lui qui veut se démarquer par rapport à ses prédécesseurs, d'abord par ses choix des joueurs qu'il a convoqués.

Le nouveau sélectionneur national a préféré intégrer des joueurs qui évoluent en championnat national, avides de faire leurs preuves en sélection que de continuer à convoquer certains joueurs expatriés qui débarquent au camp de base de l'équipe nationale comme s'ils arrivent en colonies de vacances. Certains d'entre eux quittent en plein stage, car ils ne jouent pas le deuxième match, ou déclinent la convocation sous n'importe quel prétexte car certaines destinations en Afrique leur déplaisent.

Bref, la philosophie du nouveau sélectionneur, si on se réfère à ses propos quand il a été officiellement présenté aux médias, c'est de ne convoquer que des joueurs pris par l'envie d'honorer les couleurs nationales.

Un visage différent

Si on prend Sami Trabelsi au mot, les 25 joueurs qui restent à sa disposition après le forfait d'Ellyès Skhiri (Abdessalem Hlaoui étant remplacé par Noureddine Farhati), sont tous avides de livrer le match qu'il faut à Monrovia.

L'équipe de Tunisie, leader Groupe H, n'est qu'à deux longueurs d'avance seulement par rapport à son dauphin, la Namibie, et ne devance son adversaire du jour, le Liberia, que de trois points.

Pour préserver son leadership, sans avoir à regarder dans le rétroviseur, notre team national doit impérativement gagner son match cet après-midi. La mission n'est pas facile rien qu'au vu des conditions climatiques. N'empêche, nos joueurs doivent se surpasser, car ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils redorent le blason de l'équipe de Tunisie qui a clôturé sa campagne des éliminatoires de la CAN par une défaite face à la Gambie (0-1). Le constat est là : notre attaque était incapable pendant un peu plus de 70' de jeu de percer la défense gambienne, rien que pour égaliser.

Que ce soit sous Faouzi Benzarti ou Kais Yaâkoubi et même si elle s'est qualifiée à la CAN du Maroc, l'équipe de Tunisie était constamment fragile et blasée, perdant à Radès devant les Comores avant d'aller les tenir en échec, et gagnant difficilement face à Madagascar (3-2).

Côté choix, on ne s'attend pas à beaucoup de changements, question de préserver l'équilibre. Talbi, Abdi, Laïdouni, Ben Romdhane et probablement Achouri seront les éléments de base du onze tunisien.