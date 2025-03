Tunisie: Lancement de projets - L'ONE invite les diplômés à adhérer au programme Waad

L'Organisation Nationale des Entrepreneurs (ONE) a invité les diplômés des universités et des centres de formation professionnelle à rejoindre la première promotion du programme « Waad » qui vise à accompagner les jeunes dans le lancement de projets innovants.

L'association a expliqué sur sa page officielle que ce programme est un parcours intégré qui combine formation, mentorat et financement et qui s'étend sur cinq mois. Des ateliers de formation pratique en gestion d'entreprise, marketing, finance et autres sont prévus.

Ce programme prévoit un accompagnement des jeunes diplômés à chaque étape de leur projet qui seront assistés par des experts et des spécialistes. Outre leur apprentissage des procédures légales qu'ils doivent suivre, ils bénéficieront également d'opportunités de financement, de mise en réseau avec des investisseurs et des partenaires, ainsi que d'un suivi après le lancement de leurs projets .

Il convient de noter que l'Organisation nationale des entrepreneurs avait lancé, la semaine dernière, le programme « Waad » pour soutenir les jeunes entrepreneurs en Tunisie, en présence d'un groupe de personnalités actives dans le domaine de l'entrepreneuriat en Tunisie, telles que certains responsables d'universités publiques et privées, des investisseurs, des représentants d'un certain nombre d'institutions publiques, ainsi qu'un certain nombre d'ambassadeurs et de représentants de missions diplomatiques.