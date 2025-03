Congo-Brazzaville: Coopération - Les Etats-Unis comptent investir dans divers domaines au pays

Lors de sa visite à Brazzaville, l'envoyé spécial du président Donald Trump et membre du Congrès américain, Ronny Jackson a animé, le 19 mars, une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué le conflit en République démocratique du Congo (RDC), ainsi que le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les Etats-Unis et le Congo.

Devant la presse nationale, le membre du Congrès américain a souligné le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les Etats-Unis et le Congo dans plusieurs domaines. Son pays, a-t-il dit, est prêt à investir pour améliorer le climat des affaires au Congo car le pays regorge des ressources naturelles qui constituent ses principaux atouts.

« Au Congo, il y a beaucoup d'opportunités. Le pays regorge de nombreuses sources naturelles, et donne des garanties importantes pour l'investissement américain, parce que c'est un pays stable et sécurisé pour attirer les entreprises américaines. Quant aux domaines spécifiques, la responsabilité revient aux autorités congolaises de présenter les secteurs prioritaires dans lesquels les Etats-Unis peuvent soutenir et aider en vue d'améliorer la situation économique », a déclaré Ronny Jackson.

Sur la politique de Donald Trump en Afrique, il a fait savoir que les Etats-Unis sont prêts à se positionner comme un partenaire « de façon agressive », pour travailler avec les pays africains, en vue de « promouvoir une prospérité partagée ».

« Nous allons travailler avec l'Afrique pour développer un partenariat gagnant-gagnant, parce que l'Afrique aujourd'hui est une terre d'opportunités. Avec sa population jeune, ce continent est riche en ressources minières », a assuré l'envoyé spécial.

S'agissant de la crise à l'Est de la RDC, après avoir salué la stabilité en République du Congo ainsi que les efforts du président Denis Sassou N'Guesso dans la résolution des conflits en Afrique, l'envoyé spécial américain a relevé l'importance de l'apport du chef de l'Etat congolais dans la résolution de ce conflit.

« Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a été impliqué pendant longtemps dans la résolution des conflits sur le continent. Il est très sage. C'est un chef d'Etat expérimenté. Il entretient aussi d'excellentes relations avec les présidents de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagamé. Le rôle clé qu'il pourrait jouer est celui de parler aux deux chefs d'Etat, en leur demandant de mettre leurs différends à l'écart pour le bien de leurs pays respectifs », a indiqué Ronny Jackson.

Répondant aux accusations selon lesquelles les Etats-Unis veulent perpétuer l'instabilité dans l'Est de la RDC pour permettre aux entreprises américaines d'avoir accès aux ressources minières, et que le président Tshisekedi aurait proposé à ce pays un accès exclusif aux matières premières congolaises en échange de son assistance sécuritaire, Ronny Jackson a dit que ce sont des accusations complètement erronées.

« Les Etats-Unis veulent une RDC stable et souhaitent que les parties prenantes dans ce conflit (Rwanda, RDC, M23) trouvent une solution qui mettra fin à la crise. Les Etats-Unis veulent faire des affaires en RDC, mais cela est impossible dans un climat d'instabilité. Il est de l'intérêt non seulement des Etats-Unis mais de toutes les parties prenantes d'avoir un climat de sécurité stable qui permette aux investisseurs américains qui veulent s'installer dans le futur de trouver un cadre adéquat pour les affaires », a expliqué Ronny Jackson.

L'envoyé spécial du président Donad Trump a également répondu aux questions portant sur le conflit en Ukraine, la situation de la Voix de l'Amérique, etc.