Congo-Brazzaville: Visite - Yadira Ramirez Cruz s'imprègne de l'histoire du fondateur de Brazzaville

L'épouse du Premier ministre cubain, Yadira Ramirez Cruz, accompagnant son mari en séjour de travail en République du Congo du 17 au 19 mars, a visité le somptueux mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, le 18 mars.

L'épouse du Premier ministre congolais et deux autres des membres du gouvernement ont accomapgné Yadira Ramirez Cruz qui a été accueillie au perron du premier module du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza par sa directrice générale, Bélinda Ayessa.

La délégation a été ensuite conduite dans le hall de ce premier module où elle a suivi une visite guidée menée par Bélinda Ayessa et le guide, Marcel Bouesse. Cette visite a débuté par les sépultures de Pierre Savorgnan de Brazza, de sa femme Thérèse Pineton de Chambrun, et de ses enfants Jacques, Antoine, Charles, Marthe Borashi, en passant par le bas-relief de quinze mètres réalisés par les artistes peintres de l'Ecole de peinture de Poto-Poto et de Kinshasa voisine, puis la fresque de quinze mètres également réalisée exclusivement par les peintres de l'Ecole de peinture de Poto-Poto.

Yadira Ramirez Cruz a pu s'imprégner de l'histoire de l'explorateur franco-italien, de Makoko Ilôh 1er, de la fondation de Brazzaville, et l'implantation de ce mémorial à l'issue de la rencontre entre les petits-fils des signataires du « Traité d'amitié entre la France et le Congo », Detalmo Pirzio Biroli, petit-fils de Brazza, et Gaston Ngouayoulou, petit-fils de Makoko Ilôh 1er, le tout sous la volonté et la clairvoyance du président Denis Sassou N'Guesso qui a accepté de construire ce mémorial pour permettre aux Congolais d'aujourd'hui et aux générations futures sans oublier les étrangers de s'imprégner de l'histoire de la fondation de Brazzaville et du Congo.

En effet, si la violence et le calvaire étaient le fer de lance de la quasi-totalité des explorateurs, cela n'a pas été le cas pour le Franco-Italien Pierre Savorgnan de Brazza, considéré comme un humaniste qui a apporté des valeurs universelles à l'Afrique. C'est un homme qui a eu des approches assez différentes avec d'autres explorateurs ou colonisateurs. Il était le père des esclaves, parce qu'il les libérait en les rachetant. Cela s'est passé au village Lopé, devenu aujourd'hui une réserve forestière classée patrimoine mondiale de l'Unesco. C'est de cette histoire que l'épouse du Premier ministre cubain est venue s'enquérir.

A l'issue de la visite, elle a laissé des mots pour la postérité dans le livre d'or du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza : « Estimée Mme Bélinda Ayessa, c'est un grand plaisir d'avoir parcouru ce lieu qui est pour nous un voyage dans votre histoire. C'est un merveilleux savoir, et vivre l'amour avec lequel vous ressentez cette histoire et la fierté que vous ressentez pour elle », a-t-elle écrit.

Avant de quitter le mémorial, Bélinda Ayessa a remis à son hôte de marque un petit mortier de cuisine accompagné de son pilon. Yadira Ramirez Cruz a réceptionné ce merveilleux présent africain avec plaisir et gaité.