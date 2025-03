Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Brazzaville va accueillir le premier forum sur l'énergie et l'investissement

L'édition 2025 de Congo Energy & Investment Forum est prévue du 24 au 26 mars, à Kintélé, la banlieue Nord de la capitale congolaise. Organisé par Energy Capital & Power en collaboration avec le ministère des Hydrocarbures, cet événement dédié au pétrole et au gaz réunira des industriels, des experts et des décideurs politiques.

Le forum sur l'énergie et l'investissement au Congo se veut une plateforme d'échanges entre les principaux acteurs pétroliers, favorisant de nouvelles opportunités d'investissement et de collaboration dans un secteur clé pour l'économie du pays. Au programme, des panels de discussion, des ateliers thématiques et des rencontres B2B, avec la participation de représentants de grandes institutions, ainsi que de compagnies pétrolières et gazières, y compris des investisseurs de premier plan.

En organisant le Congo Energy & Investment Forum, Energy Capital & Power entend promouvoir les opportunités du marché congolais, tout en mettant en avant l'émergence de nouvelles perspectives d'exploration, de projets d'infrastructure et de partenariats. L'objectif est également de renforcer la position du Congo en tant que plaque tournante régionale des hydrocarbures, en mettant en relation les développeurs de projets, les régulateurs et les décideurs nationaux autour d'une vision stratégique de la réglementation du gaz naturel, des priorités nationales et des opportunités d'investissement.

Globalement, l'événement mettra en avant les opportunités de partenariat et d'investissement dans l'exploration des hydrocarbures, la monétisation du gaz, l'énergie verte et les industries en aval à travers le continent, avec un accent particulier sur la République du Congo en tant que destination clé pour les investissements énergétiques dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'électricité.