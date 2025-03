Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 mars 2025

revue de presse

Eliminatoires de la Coupe du Monde 2026 - De nouvelles têtes au sein de la tanière des Lions du Sénégal

Diamniadio abrite actuellement les lions de la Teranga avec l’arrivée de nouvelles têtes.

Parmi eux, les attaquants Assane Diao, Cheikh Tidiane Niasse et Richard Sagna qui ont été bien accueillis par le groupe et entament leurs premières heures avec la sélection sénégalaise. Du côté de la défense, Ilay Camara et Antoine Mendy sont toujours attendus.

Dans le cadre des cinquièmes et sixièmes journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui débutent ce mercredi 19 mars, le coach de l’équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé sa liste des 26 joueurs qui affronteront le Soudan et le Togo. (Source allAfrica)

Le Gabon règle sa dette à la Banque Mondiale

Le gouvernement de la Transition a procédé, mardi 18 mars 2025, à l’apurement de l’ensemble de ses échéances dues à la Banque mondiale.

Il s’agit d’un montant global de 17,9 milliards de francs CFA, qui marque une étape importante pour le Gabon. Selon un communiqué du ministère des Comptes publics et de la Dette, cette opération s’inscrit dans la politique de restauration de la confiance, portée par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Elle vise à rassurer les bailleurs de fonds quant à la capacité du Gabon à honorer ses obligations financières et à garantir la stabilité de ses engagements à long terme. (Source Journal du Gabon)

57e session de la ZLECAF : Julien Paluku obtient le soutien des pays africains face à l’agression rwandaise

Le ministre du Commerce extérieur de la République Démocratique du Congo (RDC) a, lors de la clôture de la 57e session de la Conférence des ministres du Commerce extérieur, des Finances, du Plan et du Développement, tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, appelé les pays africains à développer les chaînes de valeur et les Zones économiques spéciales (ZES) pour accélérer la mise en œuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Dans son allocution, Julien Paluku a souligné l’importance de se concentrer sur des secteurs stratégiques, tels que la sécurité, l’agriculture et l’énergie.

Selon lui, ces domaines sont essentiels pour créer un environnement propice au commerce intra-africain et pour maximiser les bénéfices de la ZLECAF. (Source Actu 30)

Mali : le Pôle anti- cybercriminalité prolonge la détention provisoire de Mohamed Youssouf Bathily, alias Ras Bath

Le chroniqueur Ras Bath devrait attendre encore longtemps pour recouvrer la liberté à laquelle il est privé depuis son incarcération le 28 mars 2023. Pour cause, une ordonnance rendue publique ce mardi 18 mars par le juge Moussa Diarra, du 1er Cabinet d’instruction du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a décidé son maintien en détention provisoire.

Ras Bath est inculpé pour « association de malfaiteurs, d’atteinte au crédit de l’Etat » dans ses institutions et ses gouvernements par le biais les technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi que des crimes à caractère racial, régionaliste ou religieux. Ces charges s’appuient sur les articles 175, 147 et 57 du Code pénal malien, ainsi que sur les articles 55 et 56 de la loi n°2019-056 du 5 septembre 2019 relative à la répression de la cybercriminalité au Mali. (Source maliweb)

Cameroun: le sous-préfet d'Idabato, enlevé il y a six mois, a été libéré

C'est la fin de calvaire pour le sous-préfet de l'arrondissement d'Idabato, dans le sud-ouest du Cameroun. Roland Ewane avait été enlevé par des hommes armés le 1ᵉʳ octobre 2024 et conduit vers une destination inconnue dans cette région anglophone du Cameroun parcourue par divers groupes armés et mouvements indépendantistes anglophones. Il est réapparu libre, ce lundi 17 mars, en début de soirée et a été conduit sous forte escorte le lendemain à Buea, la capitale régionale du Sud-Ouest.

Sur les premières images du sous-préfet libre, diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir un homme en relative bonne forme, mais qui, par un amaigrissement assez prononcé, porte malgré tous les traits de près de six mois passés entre les mains de ses ravisseurs. (Source RFI)

Tchad : vaste opération contre la criminalité et la délinquance

Face à l’augmentation de l’insécurité à N’Djaména, les autorités tchadiennes et redoublent d’efforts afin de rétablir l’ordre et d’assurer la sécurité des habitants.

Grâce à une multiplication des opérations, la traque des criminels qui sèment la terreur dans la capitale tchadienne s’est intensifiée après le braquage d’un bureau de change survenu le 13 mars.

Le 18 mars, la Police nationale a présenté un groupe de 15 individus présumés criminels, dont certains sont responsables du meurtre d’un cambiste le 13 janvier 2025, un crime durant lequel plus de 100 millions de F CFA ont été dérobés. Une somme de 17 millions F CFA a été retrouvée en leur possession. Toutefois, le cerveau de ce braquage demeure introuvable. (Source apanews)

Trafic urbain en Côte d’Ivoire : L’échangeur du carrefour Akwaba sera mis en service ce mercredi

L’échangeur du carrefour Akwaba, dans la commune de Port-Bouët, sera ouvert à la circulation ce mercredi 19 mars 2025. La cérémonie sera présidée, sauf changement de dernière minute, par le vice-Président Tiémoko Meyliet Koné.

Lancé en novembre 2022, le projet de l’échangeur d’Akwaba a consisté en la construction d’un échangeur de 2x3 voies d’une longueur de 395 mètres.

En outre, un giratoire de trois voies a été aménagé pour assurer le raccordement des principaux axes. Par ailleurs, un portique ouvert a été construit, permettant le franchissement du train urbain et la gestion de l’intersection avec la rue atlantique caraïbes. (Source Fratmat)

Comme le Burkina et le Niger, le Mali quitte l'Organisation de la Francophonie

Le Mali a officiellement annoncé son retrait de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), suivant ainsi le Niger et le Burkina Faso, ses alliés au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères malien dénonce une application « sélective » des sanctions par l’OIF, basée sur des considérations géopolitiques, ainsi qu’un manque de respect pour la souveraineté des États. Il accuse également l’organisation d’être devenue un instrument politique téléguidé.

Le communiqué précise que la décision de retrait a été notifiée conformément à l’article 10 de la Charte de l’OIF. Ce départ marque une rupture symbolique, le Mali et le Niger étant deux des membres fondateurs de l’organisation, ayant participé au Sommet de Niamey en 1970, qui avait donné naissance à l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), devenue l’OIF en 2005. (Source Africanews)

Algérie-France : l’ancien ministre Abdeslam Bouchouareb ne sera pas extradé

La justice française a tranché : l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines de Bouteflika, exilé en France, ne sera pas extradé. Les autorités algériennes réclamaient son extradition depuis plus d’un an et demi afin qu’il purge en Algérie ses condamnations à vingt ans de prison et qu’il y soit jugé pour d’autres accusations de corruption.

Le parquet de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déjà rendu un avis défavorable aux six requêtes d’extradition formulées par l’Algérie au début du mois, dans son réquisitoire. Cette fois, l’issue est définitive : l’ancien ministre Abdeslam Bouchouareb ne sera pas extradé vers l’Algérie, a tranché la justice française. (Source Jeune Afrique)

Le Maroc et le Togo en route vers un partenariat renforcé

Le Maroc s’apprête à accueillir en juin 2025 un colloque célébrant une décennie de présence économique et diplomatique renforcée avec le Togo.

Cet événement, qui réunira de nombreux acteurs économiques des deux pays, vise à dynamiser les échanges commerciaux et à identifier de nouvelles opportunités de coopération bilatérale.

En visite à Lomé, Messan Amakoé Klutsè, chargé d’Affaires de l’Ambassade du Togo à Rabat, a rencontré José Kwassi Symenouh, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCI-Togo), afin de discuter des préparatifs du colloque. (Source togonews)