Afrique: L'Afrique du Sud profitera de la présidence du G20 pour stimuler les investissements et le commerce en Afrique

Addis Ababa — L'Afrique du Sud aimerait profiter de sa présidence du Groupe des 20 (G20) pour promouvoir les investissements dans les infrastructures et le secteur productif de l'Afrique, afin de soutenir l'intégration du continent dans le commerce mondial, a déclaré un haut fonctionnaire.

Le vice-ministre du commerce, de l'industrie et de la concurrence, Andrew Whitfield, a fait ces remarques lors de la première réunion du groupe de travail du G20 sur le commerce et l'investissement, qui s'est tenue virtuellement mardi.

Selon M. Whitfield, les priorités du groupe de travail du G20 devraient se concentrer sur quatre domaines clés, à savoir le commerce et la croissance inclusive, un programme commercial réactif pour répondre aux problèmes mondiaux, l'industrialisation verte et la réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

"L'Afrique est en passe de devenir la prochaine frontière de la croissance mondiale. Avec ses ressources naturelles abondantes et sa population la plus jeune, l'Afrique offre un immense potentiel", a-t-il noté.

La réunion, qui se tient de mardi à jeudi, rassemble des représentants des États membres du G20 et des pays invités, ainsi que des organisations internationales telles que l'OMC et l'Organisation des Nations unies pour le commerce et le développement.

"Grâce à sa présidence du G20, l'Afrique du Sud s'est engagée à faire progresser la coopération mondiale et à établir des partenariats solides qui stimuleront la croissance et le développement pour tous", a déclaré le vice-ministre.

"Ensemble, nous pouvons relever les défis de notre époque et garantir un avenir plus inclusif et plus durable. Les nations du monde attendent du G20 qu'il prenne l'initiative sur les questions les plus pressantes auxquelles notre monde est confronté et nous n'avons pas le droit d'échouer", a-t-il déclaré.

Après avoir assumé la présidence du G20 le 1er décembre 2024, l'Afrique du Sud accueillera le sommet des dirigeants en novembre de cette année.

Outre l'Afrique du Sud, l'Union africaine est devenue un membre permanent du G20 en 2023, une décision qui a été largement saluée car elle donne au continent une voix importante sur les grandes questions mondiales.

Cette décision confère au continent le même statut que l'Union européenne, qui siège aux côtés de 19 pays, dont le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis.

Le G20 représente environ 85 % du PIB mondial et 75 % du commerce mondial, ainsi que les deux tiers de la population mondiale, avant l'adhésion de l'UA.

Les membres permanents du G20 sont désormais l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Russie, le Royaume-Uni et la Turquie, ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine.