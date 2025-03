Afrique: Le président de la CUA se félicite de la réunion de Doha entre les dirigeants de la RDC et du Rwanda

Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahamoud Ali Youssouf, s'est félicité des résultats de la réunion trilatérale organisée par l'État du Qatar le 18 mars 2025 à Doha, entre les dirigeants du Rwanda et de la République démocratique du Congo, sous les auspices de Son Altesse l'Émir Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

La réunion trilatérale a rassemblé le président Paul Kagame de la République du Rwanda et le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo.

Le président félicite les hommes d'État de la RDC et du Rwanda pour leur engagement en faveur du dialogue et de la résolution pacifique de la crise dans l'est de la RDC.

Leur engagement reflète un véritable leadership et une reconnaissance commune du fait que la paix, la sécurité et la stabilité sont indispensables à la prospérité de leurs nations et de l'ensemble de la région des Grands Lacs.

Le président a pris acte du fait que les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, comme convenu lors du sommet de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) qui s'est tenu à Dar es Salaam le 8 février 2025.

L'Union africaine reste déterminée à soutenir les solutions apportées par les Africains aux problèmes de l'Afrique, comme le prévoient les processus de Luanda et de Nairobi.

Les discussions de Doha, qui se sont déroulées dans un esprit d'engagement constructif, s'inscrivent dans le prolongement de ces efforts et complètent les mécanismes régionaux en cours. À cet égard, nous soulignons l'importance d'une coordination continue entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les partenaires internationaux pour favoriser une paix durable.

M. Youssouf a remercié l'État du Qatar et son Altesse l'Émir Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani pour les efforts qu'ils ont déployés afin de faciliter le dialogue et d'instaurer la confiance.

L'Union africaine a exhorté toutes les parties prenantes à maintenir la dynamique créée à Doha et à oeuvrer collectivement à la mise en oeuvre intégrale des engagements pris. La CUA est prête à soutenir et à accompagner ces efforts, conformément à son mandat de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur l'ensemble du continent.