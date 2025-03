Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Bonne opération pour la Tunisie et Madagascar, le Cameroun tenu en échec

Les cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ont débuté ce mercredi 19 mars. La Tunisie a fait, comme Madagascar, la bonne opération du jour. Le Cameroun, qui a connu un déplacement compliqué en Afrique du Sud a été tenu en échec par l'Eswatini.

Pour la première de Sami Trabelsi, de retour à la tête de l'équipe de Tunisie, les Aigles de Carthage ont fait le déplacement au Liberia. Sans le milieu Ellyes Skhiri forfait pour cause de blessure, les Tunisiens ont rapidement ouvert le score grâce à Hazem Mastouri (4e). Ensuite, aucune des deux équipes n'a trouvé le chemin des filats. Avec cette victoire étriquée, les Tunisiens, qui ont eu plusieurs fois l'occasion de faire le break, avec notamment une barre de Naïm Sliti, restent en tête du groupe H.

La rencontre entre l'Eswatini et le Cameroun avait lieu en Afrique du Sud à Nelspruit puisque le pays hôte n'a pas de stade aux normes. Invaincu depuis le début de ces éliminatoires, le Cameroun faisait figure de favori face à l'Eswatini, dernier du groupe avec aucun point. En première période, le Cameroun n'a rien montré avec très peu d'occasions. Les deux équipes se sont dirigées vers les vestiaires avec un nul (0-0). En seconde période, el Cameroun n'a pas eu l'occasion de s'offrir une nouvelle victoire dans cette coursé au Mondial 2026 et a finalement été tenu en échec par l'Eswatini.

Le stade Larbi Zaouli au Maroc accueillait les Barea de Madagascar et les Fauves de la République centrafricaine. Les Malgaches savaient que ce match était crucial pour rester dans la course à la qualification. Avant la rencontre, les Barea étaient en embuscade avec 7 points, à seulement deux longueurs du Ghana et des Comores, co-leaders avec 9 unités. Une victoire pour Madagascar était importante avant un choc contre les Black Stars.

Les hommes de Corentin Martins - qui était à la baguette pour la première fois avec les Malgaches -, ont mal commencé la rencontre en prenant un but signé Hugo Gambor, défenseur de la Gantoise en Belgique (9e). Mais ils se sont bien ratrappés. Rayan Raveloson a remis les Malgaches sur de bons rails en inscrivant un doublé (17e et 22e). En seconde période, Arnaud Randrianantenaina a inscrit un troisième but (49e) et Lalaina Cliver Rafanomezantsoa s'est illustré en fin de rencontre (89e). Avec cette victoire 4-1, Madagascar prend la tête du groupe I.