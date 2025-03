Congo-Kinshasa: Bunia - La MONUSCO renforce les services municipaux avec un don d'ordinateurs

communiqué de presse

Dans le cadre de son mandat de renforcement des capacités des institutions nationales, la MONUSCO a remis, vendredi 14 mars, onze ordinateurs portables à la mairie de Bunia.

La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux de la mairie, en présence du chef de bureau de la MONUSCO à Bunia, Josiah Obat, et des autorités municipales. En remettant officiellement ce matériel, M. Obat a souligné l'importance du soutien aux institutions locales pour renforcer leur efficacité et le service qu'elles rendent aux citoyens.

« Ce don s'inscrit dans notre engagement à accompagner les institutions nationales dans l'amélioration de leurs services administratifs. Nous espérons que ces équipements contribueront à moderniser le travail de la mairie de Bunia et à renforcer la gouvernance locale », a-t-il déclaré.

En réceptionnant les ordinateurs, le maire de Bunia, Jean-Bosco Kola Mbuyi, a exprimé sa gratitude envers la MONUSCO soulignant l'impact positif que ce matériel aura sur l'administration municipale.

« Ces ordinateurs vont nous permettre d'améliorer la gestion des dossiers administratifs et de faciliter le travail de nos équipes. Nous remercions la MONUSCO pour ce geste qui témoigne d'un partenariat solide en faveur du développement de notre ville », a-t-il affirmé.

Le maire a également salué le partenariat étroit entre la police des Nations Unies (UNPOL) et la Police nationale ongolaise (PNC) qui contribue à renforcer la sécurité et la gestion des affaires publiques à Bunia. UNPOL forme notamment les policiers congolais à la gestion des conflits et encourage la mise en place d'une police de proximité, ce qui faciliterait une meilleure collaboration entre les forces de sécurité et la population.

Au fil des années, la Mission onusienne a mis en place plusieurs initiatives visant à renforcer les capacités de l'administration municipale à Bunia, notamment par l'organisation de formations à la bonne gouvernance, la gestion administrative et la transparence dans la gestion des ressources publiques. En outre, la MONUSCO a accompagné la mise en place de cadres de concertation entre l'administration locale et les communautés.

Bien plus qu'une action ponctuelle, ces efforts s'inscrivent dans une dynamique plus large de soutien aux autorités locales pour promouvoir une gouvernance inclusive et efficace au service des habitants de la ville.